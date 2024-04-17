МВФ спрогнозировал курс доллара к гривне до 2029 года — Finance.ua

МВФ спрогнозировал курс доллара к гривне до 2029 года Сегодня 10:01 — Валюта

МВФ спрогнозировал курс доллара к гривне до 2029 года

Международный валютный фонд прогнозирует незначительную девальвацию в 2024 году. Затем курс доллара к гривне будет постепенно расти.

Об этом говорится в отчете World Economic Outlook (апрель 2024 года).

Согласно расчетам МВФ, среднегодовой курс гривны к доллару будет составлять:

2024 год — 41,0 грн/доллар

2025 год — 45,8 грн/доллар

2026 год — 48,6 грн/доллар

2027 год — 50,4 грн/доллар

2028 год — 52,1 грн/доллар

2029 год — 54,1 грн/доллар.

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Отметим, что Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 17 апреля. Стоимость доллара осталась на отметке предыдущего дня, а евро потерял 4 коп.:

1 доллар США — 39,57 грн;

1 евро — 42,12 грн.



Справка Finance.ua:

по прогнозам экспертов ситуация на валютном рынке будет «напряженной, хоть и полностью контролируемой Нацбанком». В частности, у бизнеса наступает период расчетов с бюджетом как за предыдущий месяц, так и — у многих — за первый квартал, а это «всегда позитив для гривны»;

Кабинет министров Украины ожидает незначительную девальвацию курса национальной валюты к доллару в 2024 году. Значение прогнозного среднегодового обменного курса гривны к доллару в приложениях к бюджету зафиксировано на уровне 41,4 грн/доллар.



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