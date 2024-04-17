МВФ спрогнозировал курс доллара к гривне до 2029 года — Finance.ua
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МВФ спрогнозировал курс доллара к гривне до 2029 года

Валюта
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МВФ спрогнозировал курс доллара к гривне до 2029 года
МВФ спрогнозировал курс доллара к гривне до 2029 года
Международный валютный фонд прогнозирует незначительную девальвацию в 2024 году. Затем курс доллара к гривне будет постепенно расти.
Об этом говорится в отчете World Economic Outlook (апрель 2024 года).
Согласно расчетам МВФ, среднегодовой курс гривны к доллару будет составлять:
  • 2024 год — 41,0 грн/доллар
  • 2025 год — 45,8 грн/доллар
  • 2026 год — 48,6 грн/доллар
  • 2027 год — 50,4 грн/доллар
  • 2028 год — 52,1 грн/доллар
  • 2029 год — 54,1 грн/доллар.
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Отметим, что Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 17 апреля. Стоимость доллара осталась на отметке предыдущего дня, а евро потерял 4 коп.:
  • 1 доллар США — 39,57 грн;
  • 1 евро — 42,12 грн.

Справка Finance.ua:

  • по прогнозам экспертов ситуация на валютном рынке будет «напряженной, хоть и полностью контролируемой Нацбанком». В частности, у бизнеса наступает период расчетов с бюджетом как за предыдущий месяц, так и — у многих — за первый квартал, а это «всегда позитив для гривны»;
  • Кабинет министров Украины ожидает незначительную девальвацию курса национальной валюты к доллару в 2024 году. Значение прогнозного среднегодового обменного курса гривны к доллару в приложениях к бюджету зафиксировано на уровне 41,4 грн/доллар.
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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