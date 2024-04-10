Курс снова может расти: что будет с долларом в течение недели — Finance.ua

Курс снова может расти: что будет с долларом в течение недели Сегодня 13:02 — Валюта

Курс снова может расти: что будет с долларом в течение недели

После нисходящего тренда на стоимость американской валюты курс может начать снова расти. Эксперт прогнозирует, что в течение этой недели цена будет колебаться в пределах 39−39,6 гривны.

Об этом сообщила директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько в комментарии для 24 канала.

По ее словам, сейчас украинский бизнес начал реализовывать накопленное предложение доллара. Поэтому Нацбанк покупал валюту и одновременно продавал ее из резервов.

Она добавляет, что из-за укрепления национальной валюты в течение второй половины прошлой недели есть вероятность, что доллар снова будет дорожать.

В среду, 10 апреля, средний курс доллара в украинских банках составляет 38,90 грн (покупка) и 39,35 (продажа). Наличный курс — 39,25 (покупка) и 39,35 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 38,99 гривны.

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