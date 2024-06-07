Глава Нацбанка оценил вероятность получить в июне $2,2 миллиарда от МВФ — Finance.ua

Глава Нацбанка оценил вероятность получить в июне $2,2 миллиарда от МВФ Сегодня 12:21 — Казна и Политика

Глава Нацбанка оценил вероятность получить в июне $2,2 миллиарда от МВФ

У Киева достаточно высокие шансы получить до конца июня очередной транш в рамках действующей программы сотрудничества с Международным валютным фондом — 2,2 млрд дол.

Об этом заявил глава правления Национального банка Украины Андрей Пышный.

Глава Нацбанка напомнил, что на прошлой неделе в Варшаве успешно завершилась миссия по четвертому пересмотру действующей программы сотрудничества Киева с МВФ. В июне Совет директоров МВФ рассмотрит выполнение Украиной программы расширенного финансирования (EFF) и договоренности, достигнутые по итогам этой миссии.

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«Мы преодолели „проклятие трех пересмотров“, — пошутил руководитель Нацбанка (до сих пор воплощение программ сотрудничества с Фондом на этом этапе — как по объективным, так и по субъективным причинам, — прекращалось. — Ред.). За всю историю мы так далеко во взаимоотношениях с МВФ в рамках одной программы не проходили. Поэтому нынешняя команда НБУ уже вошла в историю», — отметил глава НБУ.

По словам Пышного, миссия проходила достаточно комфортно, хотя сложных разговоров с партнерами избежать не удалось.

«Если все сложится так, как мы рассчитываем, то в конце июня Украина получит 2,2 млрд дол. Но вместе с ними мы получим пакет обязательств, которые должны быть выполнены для успешного следующего, пятого пересмотра», — предупредил председатель правления Нацбанка.

Именно этот этап, по его мнению, может в определенной степени стать точкой дефуркации (невозвращения), которая предполагает достаточно сложные решения — как для Украины, так и ее партнеров.

В этот период Киев, в частности, должен договориться о реструктуризации внешних заимствований. Также от страны ожидают довольно сложных решений, связанных с антикоррупционными процессами.

Кроме того, Пышный очень надеется, что «появятся ответы в вопросах использования замороженных российских активов. Это еще один фактор, который поможет нам на время обезопаситься от политической турбулентности».

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В то же время среди вызовов он назвал пока не определенную ситуацию с выборами в США.

Как сообщалось, программа МВФ для Украины в рамках Механизма расширенного финансирования (EFF) утверждена Фондом 31 марта 2023 года. Она рассчитана на четыре года и предусматривает выделение Украине в общей сложности 15,6 млрд дол.

Укрінформ По материалам:

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