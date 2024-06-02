Украина и МВФ договорились о четвертом пересмотре программы финансирования: о какой сумме идет речь — Finance.ua
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Украина и МВФ договорились о четвертом пересмотре программы финансирования: о какой сумме идет речь

Казна и Политика
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Украина и МВФ договорились о четвертом пересмотре программы финансирования: о какой сумме идет речь
Украина и МВФ договорились о четвертом пересмотре программы финансирования: о какой сумме идет речь
Украина и МВФ на уровне экспертов договорились о четвертом пересмотре программы Механизма расширенного финансирования (EFF) в объеме 15,6 млрд долларов.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.
Ранее Украина ни в одной программе МВФ не доходила до четвертого пересмотра.
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«Это свидетельство нашей преданности реформам и изменениям для нашей страны», — отметил премьер.
Соответствующую договоренность должен одобрить Совет директоров МВФ, который рассмотрит его в ближайшие недели.
После этого Украина получит доступ к финансированию в размере около $2,2 млрд.
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Эти средства будут направлены на ключевые расходы госбюджета — зарплаты, пенсии, соцвыплаты. Собственные средства — налоги, сборы Украина сможет направить на нужды обороны.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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