Украина и МВФ договорились о четвертом пересмотре программы финансирования: о какой сумме идет речь — Finance.ua

Украина и МВФ договорились о четвертом пересмотре программы финансирования: о какой сумме идет речь Сегодня 15:37 — Казна и Политика

Украина и МВФ договорились о четвертом пересмотре программы финансирования: о какой сумме идет речь

Украина и МВФ на уровне экспертов договорились о четвертом пересмотре программы Механизма расширенного финансирования (EFF) в объеме 15,6 млрд долларов.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

Ранее Украина ни в одной программе МВФ не доходила до четвертого пересмотра.

Читайте также МВФ прогнозирует отказ Европы от российских энергоносителей до 2030 года

«Это свидетельство нашей преданности реформам и изменениям для нашей страны», — отметил премьер.

Соответствующую договоренность должен одобрить Совет директоров МВФ, который рассмотрит его в ближайшие недели.

После этого Украина получит доступ к финансированию в размере около $2,2 млрд.

Читайте также Миссия МВФ в Варшаве начинает работу: какой транш может получить Украина

Эти средства будут направлены на ключевые расходы госбюджета — зарплаты, пенсии, соцвыплаты. Собственные средства — налоги, сборы Украина сможет направить на нужды обороны.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.