Украина и МВФ договорились о четвертом пересмотре программы финансирования: о какой сумме идет речь — Finance.ua

Украина и МВФ договорились о четвертом пересмотре программы финансирования: о какой сумме идет речь
Украина и МВФ на уровне экспертов договорились о четвертом пересмотре программы Механизма расширенного финансирования (EFF) в объеме 15,6 млрд долларов.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.
Ранее Украина ни в одной программе МВФ не доходила до четвертого пересмотра.
«Это свидетельство нашей преданности реформам и изменениям для нашей страны», — отметил премьер.
Соответствующую договоренность должен одобрить Совет директоров МВФ, который рассмотрит его в ближайшие недели.
После этого Украина получит доступ к финансированию в размере около $2,2 млрд.
Эти средства будут направлены на ключевые расходы госбюджета — зарплаты, пенсии, соцвыплаты. Собственные средства — налоги, сборы Украина сможет направить на нужды обороны.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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