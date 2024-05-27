Миссия МВФ в Варшаве начинает работу: какой транш может получить Украина — Finance.ua

Миссия МВФ в Варшаве начинает работу: какой транш может получить Украина
Миссия МВФ начинает работу в Варшаве по очередному пересмотру программы расширенного финансирования, в результате которого Украина может получить транш в размере более $2,2 млрд.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.
«Делегация Национального банка во главе с Главой НБУ Андреем Пышным отбыла с рабочим визитом в Варшаву (Польша). Цель визита — участие в составе украинской делегации в работе миссии МВФ по четвертому пересмотру программы Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility, EFF)», — сказано в сообщении.
Что предусматривает программа
Программа EFF предусматривает выделение траншей Украине по результатам ее ежеквартальных пересмотров.
В марте 2024 года Украина успешно прошла третий пересмотр программы. В рамках программы уже получено четыре транша общим объемом около $5,4 млрд.
При успешном прохождении четвертого пересмотра программы Украина может получить очередной транш объемом более $2,2 млрд, а общая сумма полученного финансирования вырастет до $7,6 млрд.
Напомним, команда Международного Валютного Фонда во главе с главой Европейского Департамента МВФ Альфредом Каммером начала 23 мая встречи в Киеве с представителями властей Украины и другими партнерами.
Украина полностью выполнила все структурные маяки и другие обязательства по программе расширенного финансирования EFF с Международным валютным фондом (МВФ).
Справка Finance.ua:
- Украина оказалась на третьем месте в мире по уровню задолженности перед международным кредитором. Общая сумма кредитов превысила 9 миллиардов долларов;
- с начала полномасштабного российского вторжения Украина получила более 85 миллиардов долларов от партнеров в качестве прямой бюджетной поддержки.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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