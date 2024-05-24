Украина и МВФ обсудили следующие реформы и восстановление экономики — Finance.ua

Украина и МВФ обсудили следующие реформы и восстановление экономики Сегодня 15:13

Украина и МВФ обсудили следующие реформы и восстановление экономики

Правительство синхронизировало с миссией МВФ дальнейшие совместные шаги по возобновлению экономического роста и проведению реформ, стороны обсудили реализацию правительственной программы действий на этот год, а также конфискацию замороженных российских активов.

Об этом заявила первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко по итогам переговоров с делегацией Фонда Минэкономики.

Стороны, как сообщается, обсудили «текущую макрофинансовую ситуацию, программы поддержки бизнеса и дальнейшие совместные шаги по обеспечению экономического роста».

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«В ходе встречи мы обсудили ряд ключевых направлений деятельности, которые сейчас реализует правительство — возобновление и децентрализация энергетики, что является для нас приоритетом номер один, а также локализацию производства военной продукции, увеличение производства аграрной продукции и переработки, расширение экспортных возможностей, а также поддержку деоккупированных территорий. Мы стремимся стимулировать восстановление Украины, а профессиональная экспертиза миссии МВФ помогает найти нужные решения», — рассказала Свириденко.

В ходе встречи стороны обсудили реализацию правительственной программы действий на этот год, которая охватывает 11 ключевых приоритетных направлений развития экономики и ратификацию соглашения между Украиной и ЕС по четырехлетней программе финансирования Ukraine Facility на сумму 50 млрд евро.

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Следующей темой для обсуждения стало создание Стратегического инвестиционного совета, который должен сформировать единый проектный портфель публичных инвестиций, усилить их эффективность и наработать предложения для совершенствования отечественного законодательства.

Локализация производства военной продукции стала важной темой для обсуждения во время встречи.

«Ведь сегодня Украина производит все больше оружия, но возможностей бюджета на его закупку не всегда хватает. Поэтому обсуждались возможности для закупок именно вооружения украинского производства за средства международных партнеров. Такое сотрудничество может дополнительно увеличить украинский ВВП на 2−3%», — указали в Минэкономики.

Также сообщается, что поднимался вопрос поддержки малого и среднего бизнеса. В этом контексте стороны обсудили модернизацию программы поддержки бизнеса «Доступные кредиты 5−7-9%».

«Сейчас мы работаем над новой программой поддержки малого и среднего бизнеса ради повышения их эффективности. Мы должны сфокусироваться на поддержке оборонной промышленности, сельского хозяйства и переработке, а также на поддержке деоккупированных территорий. Сейчас мы рассматриваем поддержку бизнеса через призму создания новых рабочих мест и увеличения вклада в создание дополнительного ВВП», — продолжила Свириденко.

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Стороны обсудили возможности привлечения экспертов МВФ к расширению и модернизации правительственной программы льготного кредитования «єОселя». Отмечается, что на сегодняшний день уже более 10 тысяч семей воспользовались возможностью взять льготную ипотеку. Но еще около 40 тысяч семей ждут своей очереди.

«Отдельной темой встречи стало обсуждение сочетания усилий правительства и МВФ относительно совместных действий по конфискации замороженных российских активов. Также стороны затронули план правительственных реформ до конца текущего года и обсуждали возможности увеличения финансирования новых инвестиционных проектов в области энергетики», — сообщили в Минэкономики.

Справка Finance.ua:

Текущая встреча с представителями миссии МВФ состоялась накануне начала их работы по четвертому пересмотру программы EFF, который позволит Украине привлечь 2,2 млрд долларов, отметили в Минэкономики.

Всего с начала полномасштабного вторжения Украина получила от МВФ 8 млрд долларов. Фонд входит в тройку крупнейших украинских доноров и держит рамку всей помощи Украине более чем в 120 млрд долларов.



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