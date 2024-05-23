Делегация МВФ прибыла в Киев — Finance.ua

Делегация МВФ прибыла в Киев Сегодня 11:48

Делегация МВФ прибыла в Киев

Команда Международного Валютного Фонда во главе с главой Европейского Департамента МВФ Альфредом Каммером начинает 23 мая встречи в Киеве с представителями властей Украины и другими партнерами.

Об этом говорится в пресс-релизе МВФ.

Как отмечает постоянный представитель МВФ в Украине Ваграм Степанян, дискуссии будут фокусироваться на рисках, перед которыми предстала экономика Украины, и на целях экономической политики власти.

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«После этих встреч, начиная с 27 мая, миссия МВФ во главе с Гевином Греем начнет в Варшаве дискуссии с представителями властей Украины по мерам экономической политики в контексте четвертого пересмотра Программы расширенного финансирования (EFF)», — добавил Степанян.

Справка Finance.ua:

Украина полностью выполнила все структурные маяки и другие обязательства по программе расширенного финансирования EFF с МВФ, миссия которого по четвертому пересмотру программы, как ожидается, начнет работу в конце мая в Варшаве;

миссия МВФ начнет работу по четвертому пересмотру Программы расширенного финансирования для Украины через несколько недель, что позволит — в случае положительных результатов — выделить следующий транш.



Економічна Правда По материалам:

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