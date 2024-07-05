Україна стала другою у списку боржників МВФ через черговий транш — Finance.ua
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Україна стала другою у списку боржників МВФ через черговий транш

Казна та Політика
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Україна стала другою у списку боржників МВФ через черговий транш
Україна стала другою у списку боржників МВФ через черговий транш
Борг України перед МВФ збільшився до $13,85 млрд після отримання траншу у розмірі $2,2 млрд, що робить її другим найбільшим боржником після Аргентини.
Про це свідчать дані МВФ.
Після отримання від МВФ п’ятого траншу в розмірі 2,2 млрд доларів в рамках програми розширеного фінансування Extended Fund Facility, борг України зріс до 13,85 млрд доларів. Тепер Україна знаходиться на другому місці у «списку боржників» після Аргентини, яка має зобов’язання перед МВФ у розмірі 40,94 млн доларів.
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Тривалий час другим найбільшим боржником залишався Єгипет. Нині його борг перед МВФ становить 13,59 млрд доларів, що на 0,26 млрд доларів менше за борг України.
Сумарно на трьох найбільших позичальників МВФ припадає майже половина (46%) усіх кредитів фонду. Загалом непогашені кредити перед фондом мають 94 країни.
Загальна сума непогашеної заборгованості перед МВФ станом на 4 липня 2024 року склала 150,44 млрд доларів.
Згідно даних на сайті МВФ, до великих боржників належать також:
  • Еквадор (8,55 млрд доларів),
  • Пакистан (8,37 млрд доларів),
  • Ангола (3,95 млрд доларів),
  • Колумбія (3,71 млрд доларів),
  • Кенія (3,39 млрд доларів),
  • Гана (3,05 млрд доларів),
  • Кот-д'Івуар (3,04 млрд доларів),
  • Бангладеш (2,84 млрд доларів),
  • Коста-Рика (2,67 млрд доларів).
З європейських країн, крім України, борг перед МВФ мають:
  • Сербія (1,25 млрд доларів),
  • Молдова (910,40 млн доларів),
  • Грузія (569,89 млн доларів),
  • Північна Македонія (361,32 млн доларів),
  • Вірменія (294,38 млн доларів),
  • Боснія і Герцеговина (265,86 млн доларів),
  • Албанія (200,34 млн доларів),
  • Косово (78,41 млн доларів),
  • Чорногорія (39,95 млн доларів).
За матеріалами:
УНН
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