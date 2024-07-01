З початку війни державний борг у гривні збільшився на 124%: на скільки у валюті — Finance.ua

З початку війни державний борг у гривні збільшився на 124%: на скільки у валюті Сьогодні 08:00 — Казна та Політика

З початку війни державний борг у гривні збільшився на 124%: на скільки у валюті

Станом на 31 травня 2024 року державний та гарантований державою борг склав 6 115,3млрд. грн., у валютному еквіваленті — 151 млрд. дол. У травні динаміка державного боргу визначалась девальвацією гривні.

Про це повідомив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

Читайте також Держборг України за місяць зріс на 100 млрд гривень

У травні державний борг у гривні зріс на 1,7% (+105 млрд грн), у валютному еквіваленті зменшився на 0,35% (-0,5 млрд дол.).

«На тлі відсутності нових значних запозичень на внутрішньому і зовнішньому ринках, така різноспрямована динаміка визначалась послабленням офіційного курсу гривні. За звітній місяць гривня девальвувала проти долара на 2%, євро — на 3%. Це насамперед збільшило гривневий еквівалент валютної частини державного боргу і навпаки зменшило валютний еквівалент гривневої частини держборгу», — пояснив Гетманцев.

Структура державного боргу:

72,1% - зовнішній борг, 27,9% - внутрішній (до війни 61% і 39% відповідно);

74,6% - борг у валюті (зовнішній + валютні ОВДП), 25,4% - борг у гривні (до війни 65,1% на 34,9%).

За словами нардепа, з початку війни державний борг у гривні збільшився на 124% (+3,39 трлн грн), у валютному еквіваленті — на 62% (+57,7 млрд дол.).

Читайте також Україна веде перемовини по реструктуризації та частковому списанні держборгу

«Більша частина приросту державного боргу під час війни обумовлюється позиками від офіційних кредиторів, що надаються на винятково пільгових умовах. При цьому частина зовнішнього боргу перед Паризьким клубом вже реструктуризована до березня 2027 року. Нова реструктуризація боргу перед комерційними кредиторами (власниками єврооблігацій, ВВП-варантів) очікувано є більш складною угодою, але, впевнений, вона буде укладена за підтримки МВФ та країн G-7 і виходитиме, насамперед, з необхідності збереження боргової стійкості України в умовах триваючої російської агресії», — підсумував Гетманцев.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.