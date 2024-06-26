Держборг України за місяць зріс на 100 млрд гривень — Finance.ua

Держборг України за місяць зріс на 100 млрд гривень Сьогодні 10:03 — Казна та Політика

Держборг України за місяць зріс на 100 млрд гривень

Державний та гарантований державою борг України на 31 травня 2024 року становив 6 трлн 115 млрд гривень, або 150,99 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства фінансів.

Протягом травня 2024 року сума боргу України збільшилась у гривневому еквіваленті на 105 млрд гривень (на 1,7%). У доларовому еквіваленті борг зменшився на 0,53 млрд доларів (на 0,3%).

Основною причиною зростання боргу в гривневому еквіваленті стала девальвація гривні. Середній офіційний курс долара зріс на 0,9% до 39,71 грн/долар.

За даними НБУ, в травні Україна отримала лише 20 млн доларів міжнародної допомоги — від Світового банку.

Водночас Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 240,8 млн доларів, 42,9 млн доларів — ЄІБ, 30,7 млн доларів — ЄБРР, 21,3 млн доларів Світовому банку.

Довідка Finance.ua:

у квітні 2024 року державний та гарантований державою борг України збільшився на 86,17 мільярда гривень, або на $0,47 млрд (в еквіваленті). Станом на кінець квітня держборг становив 6 010,42 млрд грн, або $151,52 млрд;

Міністерство фінансів України продовжує переговори про реструктуризацію з власниками єврооблігацій, зокрема про часткове списання боргу, найближчим часом переговори будуть публічними, заявив міністр Сергій Марченко;



якщо перерахувати обсяг боргу станом на кінець минулого року на кожного українця, сума боргу сягне 162,3 тис. грн.

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