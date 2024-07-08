МВФ обсудит снижение комиссии для крупных заемщиков, среди которых Украина — Bloomberg Сегодня 16:15 — Казна и Политика

МВФ обсудит снижение комиссии для крупных заемщиков, среди которых Украина — Bloomberg

Международный валютный фонд (МВФ) намерен пересмотреть комиссию, которую он взимает со своих крупнейших заемщиков, после того как некоторые страны выразили обеспокоенность неоправданно значительными затратами из-за более высоких процентных ставок.

Об этом сообщает Bloomberg

По словам собеседников, Совет директоров МВФ в составе 24 членов, представляющих в Фонде 190 стран, намерен в понедельник обсудить варианты, чтобы предоставить странам перерыв в уплате дополнительной комиссии.

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При этом окончательного решения на этой неделе не ожидается.

Отмечается, что дополнительная комиссия взимается со стран, которые занимают больше, чем им положено по квоте МВФ, или им требуется больше времени для погашения займов по программам МВФ.

С одной стороны, поступления от комиссии пополняют казну Фонда, однако с другой — это миллиарды долларов дополнительных расходов для стран, уже выплачивающих кредиты.

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Более высокие глобальные процентные ставки, в частности Федеральной резервной системы США и Европейского центрального банка, означают, что общая ставка по некоторым займам от МВФ теперь превышает 8%. Это вдвое больше, чем до пандемии COVID-19.

Это бремя несут прежде всего несколько стран, включая Аргентину, Египет и Украину, которые должны выплатить 6 млрд долл. в течение следующих двух лет. Украина должна заплатить 348 млн долл.

США, крупнейший акционер МВФ, уже дали понять, что готовы пересмотреть размер этой комиссии.

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Напомним, в начале июля в госбюджет Украины поступил очередной транш кредита от Международного валютного фонда на 2,2 млрд долл.

За 14 месяцев действия программы расширенного финансирования (EFF) из МВФ Украина привлекла около 7,6 млрд долл. из предусмотренных программой 15,6 млрд долл.

Укрінформ По материалам:

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