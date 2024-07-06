МВФ ухудшил прогноз роста экономики Украины — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

МВФ ухудшил прогноз роста экономики Украины

Казна и Политика
37
МВФ ухудшил прогноз роста экономики Украины
МВФ ухудшил прогноз роста экономики Украины, Фото: Getty Images
Международный валютный фонд ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2024 и 2025 годы из-за последствий российских ударов по энергетической инфраструктуре.
Об этом говорится в Меморандуме МВФ.
Читайте также
МВФ ожидает, что ВВП Украины вырастет в 2024 году на 2,5−3,5%. В марте фонд прогнозировал рост на 3−4%. Прогноз на 2025 год ухудшился до 5% по сравнению с 5,5%.
Как отмечается в Меморандуме, в первом квартале 2024 года экономика Украины оказалась более устойчивой, чем ожидалось, с устойчивыми показателями роста, продолжающейся дефляцией и сохранением адекватных резервов.
«Ожидается, что восстановление замедлится, особенно с учетом атак на энергетическую инфраструктуру Украины, а перспективы склонны к высоким рискам из-за исключительно высокой неопределенности, связанной с войной. Бдительность относительно этих рисков необходима для обеспечения своевременного реагирования в случае материализации шоков», — заявила глава МВФ Кристалина Георгиева.
Читайте также
В Меморандуме говорится, что перспективы на оставшуюся часть 2024 года и на 2025 год ухудшились, в основном из-за разрушительных атак на украинскую энергетическую инфраструктуру и неопределенности относительно продолжительности войны россии против Украины.
«Риски ухудшения ситуации остаются исключительно высокими из-за неопределенности, связанной с войной, потенциальных шоков расходов и финансирования, а также социальных последствий политики, которая может потребоваться, если шоки материализуются», — говорится в документе.
Напомним, по данным Госстата, рост ВВП Украины за 2023 год составил 5,3% после падения на 28,8% в 2022 году. В первом квартале 2024 года рост неожиданно ускорился до 6,5%.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.