МВФ ухудшил прогноз роста экономики Украины — Finance.ua

МВФ ухудшил прогноз роста экономики Украины Сегодня 08:08 — Казна и Политика

МВФ ухудшил прогноз роста экономики Украины, Фото: Getty Images

Международный валютный фонд ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2024 и 2025 годы из-за последствий российских ударов по энергетической инфраструктуре.

Об этом говорится в Меморандуме МВФ.

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МВФ ожидает, что ВВП Украины вырастет в 2024 году на 2,5−3,5%. В марте фонд прогнозировал рост на 3−4%. Прогноз на 2025 год ухудшился до 5% по сравнению с 5,5%.

Как отмечается в Меморандуме, в первом квартале 2024 года экономика Украины оказалась более устойчивой, чем ожидалось, с устойчивыми показателями роста, продолжающейся дефляцией и сохранением адекватных резервов.

«Ожидается, что восстановление замедлится, особенно с учетом атак на энергетическую инфраструктуру Украины, а перспективы склонны к высоким рискам из-за исключительно высокой неопределенности, связанной с войной. Бдительность относительно этих рисков необходима для обеспечения своевременного реагирования в случае материализации шоков», — заявила глава МВФ Кристалина Георгиева.

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В Меморандуме говорится, что перспективы на оставшуюся часть 2024 года и на 2025 год ухудшились, в основном из-за разрушительных атак на украинскую энергетическую инфраструктуру и неопределенности относительно продолжительности войны россии против Украины.

«Риски ухудшения ситуации остаются исключительно высокими из-за неопределенности, связанной с войной, потенциальных шоков расходов и финансирования, а также социальных последствий политики, которая может потребоваться, если шоки материализуются», — говорится в документе.

Напомним, по данным Госстата, рост ВВП Украины за 2023 год составил 5,3% после падения на 28,8% в 2022 году. В первом квартале 2024 года рост неожиданно ускорился до 6,5%.

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