МВФ разрешил Укрпочте иметь свой банк — Finance.ua

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МВФ разрешил Укрпочте иметь свой банк

Фондовый рынок
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МВФ разрешил Укрпочте иметь свой банк
МВФ разрешил Укрпочте иметь свой банк
Украинские власти взяли на себя обязательства перед МВФ до конца июля 2024 года подготовить законопроект о новой специализированной и ограниченной банковской деятельности на базе имеющейся почтовой инфраструктуры. Таким образом, «Укрпочта» сможет предоставлять финуслуги, прежде всего в районах, испытывающих влияние войны.
Об этом говорится в обновленном меморандуме об экономической и финансовой политике, текст которого обнародован на сайте МВФ.
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«Подготовка к концу июля 2024 года проекта закона о новой специализированной и ограниченной банковской лицензированной деятельности, которая направлена ​​на быстрое решение растущих проблем финансовой доступности, используя существующие инфраструктуры, такие как почтовая сеть. Эти специализированные банки подпадают под действие Закона о банках и банковской деятельности. Они будут участвовать в украинской схеме страхования депозитов и будут иметь строгие условия лимитов, которые накладываются на операции по кредитованию и финансированию», — говорится в тексте относительно обязательств украинских властей.
О планах получить банковскую лицензию руководство Укрпочты заявляло уже несколько лет. В мае 2020 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, позволяющий «Укрпочте» предоставлять банковские услуги. В то же время в НБУ выступили категорически против такой инициативы.
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В декабре 2020 года руководитель оператора Игорь Смилянский заявил, что компания рассматривает вопрос о покупке банка и о планах «Укрпочты» выйти на второе место в Украине по количеству платежных карт.
В последние годы Укрпочта пыталась приобрести акции трех украинских банков. Однако Национальный банк не разрешил этого сделать.
По материалам:
ua.news
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