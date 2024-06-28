НБУ отозвал банковскую лицензию у Альпари Банка — Finance.ua

НБУ отозвал банковскую лицензию у Альпари Банка Сегодня 10:45 — Фондовый рынок

НБУ отозвал банковскую лицензию у Альпари Банка

Национальный банк Украины отозвал банковскую лицензию в АО Альпари Банк и исключил сведения об учреждении из Государственного реестра банков.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Соответствующее решение № 235-рш Правление Национального банка приняло 27 июня 2024 года.

12 декабря 2023 года единственный акционер АО «Альпари Банк» принял решение о прекращении ведения этим банком банковской деятельности без прекращения юридического лица, а 14 мая 2024 года банк завершил ведение банковской деятельности.

АО «Альпари Банк» — девятый банк, прекративший ведение банковской деятельности по собственной инициативе без прекращения юридического лица.

Ранее Национальный банк в рамках этой процедуры уже отозвал банковские лицензии в ОАО «Вернум Банк», ОАО «БМ Банк», ОАО «ДиВи Банк», ОАО «КБ „Финансовый партнер“, ОАО „Апекс-Банк“, ОАО „Промышленно-финансовый“ банк», ПАО «Кредит Оптима Банк» и ПАО «Расчетный центр».

Справка Finance.ua:

в феврале этого года единственный акционер АО «Альпари Банк» принял решение № 6/2023 прекратить ведение банковской деятельности без прекращения юридического лица и утвердить соответствующий план прекращения;

100% акций банка принадлежат гражданину Украины Бахтари Хедаятоллах, проживающему в ОАЕ;



банк оказался среди 7 убыточных банков по итогам 2023 года на последнем месте — 6,06 млн грн.



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