Укрпочта покупает «Альпари банк»: обратилась в АМКУ

Укрпочта обратилась в Антимонопольный комитет за выводами относительно приобретения «Альпари Банка».

Об этом сообщает АМКУ в Facebook.

Вопрос рассмотрят на заседании Комитета 19 января.

Укрпочта просит Антимонопольный комитет предоставить предварительные выводы о необходимости получения разрешения на концентрацию в виде приобретения акций «Альпари банк», что обеспечивает превышение 50 процентов голосов в высшем органе управления общества.

Справка Finance.ua:

ранее акционерное общество «Укрпочта» объявило тендер на аналитико-консультационные работы по дальнейшей покупке коммерческого банка;

«Укрпочта «достигла договоренности о покупке банка «Альпари банк» за 260 млн грн;

Кабинет министров и Министерство инфраструктуры, владелец Укрпочты, согласовали сделку. Теперь согласие на покупку должен дать Национальный банк, сейчас Укрпочта готовит пакет документов;