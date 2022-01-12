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Укрпочта покупает «Альпари банк»: обратилась в АМКУ

Укрпочта покупает «Альпари банк»: обратилась в АМКУ

Укрпочта обратилась в Антимонопольный комитет за выводами относительно приобретения «Альпари Банка».

Об этом сообщает АМКУ в Facebook.

Вопрос рассмотрят на заседании Комитета 19 января.

Укрпочта просит Антимонопольный комитет предоставить предварительные выводы о необходимости получения разрешения на концентрацию в виде приобретения акций «Альпари банк», что обеспечивает превышение 50 процентов голосов в высшем органе управления общества.

Справка Finance.ua:

  • ранее акционерное общество «Укрпочта» объявило тендер на аналитико-консультационные работы по дальнейшей покупке коммерческого банка;
  • «Укрпочта «достигла договоренности о покупке банка «Альпари банк» за 260 млн грн;
  • Кабинет министров и Министерство инфраструктуры, владелец Укрпочты, согласовали сделку. Теперь согласие на покупку должен дать Национальный банк, сейчас Укрпочта готовит пакет документов;
  • Разговоры о покупке Укрпочтой банка ведутся еще с 2017 года после того, как НБУ не поддержал возможность получения компанией права предоставлять банковские услуги.
По материалам Finance.UA
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