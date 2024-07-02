Украина может создать новую фондовую биржу с участием госбанков и ОВГЗ — МВФ — Finance.ua
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Украина может создать новую фондовую биржу с участием госбанков и ОВГЗ — МВФ

Казна и Политика
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Власти Украины рассматривают возможность создания новой фондовой биржи для обеспечения дальнейшего бесперебойного функционирования вторичного рынка государственных облигаций, так как крупнейшая и старейшая фондовая биржа в стране ПФТС недостаточно капитализирована, и ее владелец подтвердил, что не будет вливать новый капитал.
Об этом говорится в материалах Международного валютного фонда (МВФ).
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«Капитал в размере около $0,5 млн будет частично предоставлен государственными банками (30%), а остальная часть — из частных источников, включая МФИ (международные финансовые институты — ИФ-У)», — отмечается в документе, обнародованном на сайте МВФ по итогам четвертого пересмотра программы расширенного финансирования EFF.
Уточнено, что на долю ПФТС приходится 68% объема торгов, а желание создать новую биржу объясняется целью защиты функционирования вторичного рынка государственных облигаций и других инструментов.
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В обновленном меморандуме об экономической и финансовой политике по программе EFF, подготовленном украинской стороной, отмечено, что Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), Нацбанк и Министерство финансов в консультации с МВФ и другими МФИ предложили приоритетные меры по улучшению инфраструктуры рынка капитала. На первом этапе НКЦБФР утвердит постановление НБУ, которое позволит Нацбанку расширить его существующий линк с Clearstream до конца июля 2024 года, чтобы облегчить доступ иностранного капитала к муниципальным облигациям и другим долговым инструментам, связанным с восстановлением Украины.
На втором этапе НКЦБФР, Национальный депозитарий (НДУ) и НБУ при техническом содействии МВФ будут иметь целью установить прямую связь между НДУ и иностранными центральными депозитариями до конца июля 2025 года, чтобы расширить доступ иностранных инвесторов к более широкому спектру инструментов и рынков. До конца августа 2024 года НБУ, НКЦБФР и Минфин предложит дальнейшие меры, направленные на улучшение инфраструктуры рынка капитала.
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Как сообщалось, НКЦБФР в марте предупредила участников рынка, представителей профильных ассоциаций и менеджмент бирж о высоком риске потери лицензий двумя из трех работающих на рынке бирж — ПФТС и «Украинской биржи» (УБ, Киев). Среди возможных причин — невыполнение пруденциального норматива ликвидности, а также структура акционерного капитала.
В начале июня Комиссия приняла решение об аннулировании лицензии УБ из-за наличия подсанкционных лиц в структуре акционерного капитала, которое УБ намерено обжаловать.
Крупнейшим акционером ПФТС с начала 2022 года является BOCE Co. Limited. Согласно данным системы раскрытия НКЦБФР, к концу 2023 года другие акционеры с пакетом более 5% отсутствовали, однако 2 апреля биржа сообщила о получении 8,856 607% акций ООО «Эмпориум» подконтрольного SCM Financial Overseas Limited Рината Ахметова.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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