Бюджетная декларация до 2027 года: какими будут «минималка», курс гривны, ВВП, НДС — Finance.ua

Бюджетная декларация до 2027 года: какими будут «минималка», курс гривны, ВВП, НДС Сегодня 12:02 — Казна и Политика

Бюджетная декларация до 2027 года: какими будут «минималка», курс гривны, ВВП, НДС

Первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк опубликовал Бюджетную декларацию на 2025−2027 годы, которую утвердил Кабинет Министров.

Главные показатели

ВВП:

2025 год: +2,7%;

2026 год: +7,5%;

2027 год: +6,2%.

Курс гривны:

2025 год: 45 грн/долл.;

2026 год: 46,5 грн/долл.;

2027 год: 46,4 грн/долл.

Дефицит бюджета:

2025 год: 18,2%;

2026 год: 10,3%;

2027 год: 6,7%

Финансирование бюджета (долги и гранты):

2025 год: 1,53 трлн. грн;

2026 год: 1,04 трлн грн;

2027 год: 786,5 млрд грн

Расходы на безопасность и оборону:

2025 год: 2,2 трлн грн;

2026 год: 1,6 трлн грн;

2027 год: 1,5 трлн грн.

Минимальная заработная плата в 2025 году будет 8000 грн.

Для увеличения бюджетных доходов будет разработан дополнительный пакет мероприятий на 2025−2027 годы в объеме около +340 млрд грн ежегодно.

НДС остается неизменным: 20% до 2027 года.

Запланировано возобновление Дорожного фонда в 2025 году с бюджетом 44 млрд грн.

Долговая нагрузка к 2027 году должна снизиться до 90% ВВП.

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