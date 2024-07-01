Бюджетная декларация до 2027 года: какими будут «минималка», курс гривны, ВВП, НДС — Finance.ua
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Бюджетная декларация до 2027 года: какими будут «минималка», курс гривны, ВВП, НДС

Казна и Политика
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Бюджетная декларация до 2027 года: какими будут «минималка», курс гривны, ВВП, НДС
Бюджетная декларация до 2027 года: какими будут «минималка», курс гривны, ВВП, НДС
Первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк опубликовал Бюджетную декларацию на 2025−2027 годы, которую утвердил Кабинет Министров.

Главные показатели

ВВП:
  • 2025 год: +2,7%;
  • 2026 год: +7,5%;
  • 2027 год: +6,2%.
Курс гривны:
  • 2025 год: 45 грн/долл.;
  • 2026 год: 46,5 грн/долл.;
  • 2027 год: 46,4 грн/долл.
Дефицит бюджета:
  • 2025 год: 18,2%;
  • 2026 год: 10,3%;
  • 2027 год: 6,7%
Финансирование бюджета (долги и гранты):
  • 2025 год: 1,53 трлн. грн;
  • 2026 год: 1,04 трлн грн;
  • 2027 год: 786,5 млрд грн
Расходы на безопасность и оборону:
  • 2025 год: 2,2 трлн грн;
  • 2026 год: 1,6 трлн грн;
  • 2027 год: 1,5 трлн грн.
Минимальная заработная плата в 2025 году будет 8000 грн.
Для увеличения бюджетных доходов будет разработан дополнительный пакет мероприятий на 2025−2027 годы в объеме около +340 млрд грн ежегодно.
НДС остается неизменным: 20% до 2027 года.
Запланировано возобновление Дорожного фонда в 2025 году с бюджетом 44 млрд грн.
Долговая нагрузка к 2027 году должна снизиться до 90% ВВП.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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