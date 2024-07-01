«Покупай украинское»: в правительстве рассказали, когда заработает программа кешбэка за отечественные товары — Finance.ua
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«Покупай украинское»: в правительстве рассказали, когда заработает программа кешбэка за отечественные товары

Казна и Политика
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«Покупай украинское»: в правительстве рассказали, когда заработает программа кешбэка за отечественные товары
«Покупай украинское»: в правительстве рассказали, когда заработает программа кешбэка за отечественные товары
В правительстве рассчитывают, что программа «Покупай украинское», в рамках которой граждане будут получать кешбэк за покупку отечественных товаров, заработает осенью.
Об этом заявила первый вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко в интервью «Укринформу».
По ее словам, выбирать украинское — значит давать работу тысячам людей, поддерживать развитие регионов и экономику в целом.
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«Рассчитываем, что программа стартует с сентября. Планируем распространить ее действие на продовольственные и непродовольственные товары украинского производства. Надеемся до конца июля доработать необходимый нормативный документ», — рассказала Свириденко.
По ее словам, на прошлой неделе состоялись встречи с бизнесом, экспертами и экономистами, в ходе которых обсуждались расчеты макроэкономического влияния от внедрения программы.
«Оценивали, каким образом она будет влиять на поведение украинцев, на увеличение их приверженности потреблению товаров отечественного производства. Будем иметь еще дополнительные встречи с бизнесом и экспертной средой, чтобы наработать совместное видение», — отметила вице-премьер.
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После этого, как пояснила Свириденко, последует утверждение программы, доработка и ее запуск.
«Пока обсуждаем идею кешбэка до 10% стоимости украинских товаров, но дискуссии относительно параметров продолжаются», — добавила она.

Справка Finance.ua:

  • запуск программы кешбэка уже несколько раз откладывался. Сначала заместитель главы Офиса Президента Украины Ростислав Шурма рассказывал, что программа кешбэка полностью готова и ждет согласования с международными партнерами. В ОП надеялись, что она будет представлена ​​до конца марта, но не вышло;
  • ранее министр экономики Юлия Свириденко сообщила, что планируется запустить анонсированную ранее программу «Украинский кешбэк» до конца лета этого года.
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По материалам:
Укрінформ
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