«Сделано в Украине»: как будет работать кешбэк на украинские продукты — Finance.ua
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«Сделано в Украине»: как будет работать кешбэк на украинские продукты

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«Сделано в Украине»: как будет работать кешбэк на украинские продукты
«Сделано в Украине»: как будет работать кешбэк на украинские продукты
В феврале этого года президент Украины анонсировал масштабную экономическую платформу «Сделано в Украине», призванную стимулировать отечественное производство и потребление. Как узнал Ain.ua, эта инициатива также должна дать толчок росту ВВП на 1%.
У правительства есть немало планов по новой программе: кешбэк для покупателей украинских товаров, активизация программы по закупке школьных автобусов украинского производства, компенсации для производителей, льготные кредитные программы, гранты, инициатива «єРобота», стимулирование потребительского спроса и т. д.
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В комментарии Надежда Бигун, заместитель министра экономики Украины, рассказала, что правительство рассчитывает на плюс 1% к ВВП.
«Экономика не работает сама по себе. Каждый из нас — ее часть. Если мы возьмем за привычку на уровне первого выбора отдавать предпочтение украинскому, — не важно, вы покупаете ли сыр, делаете ли большой заказ деталей для вашей компании, — в выигрыше будет каждый из нас», — отмечает чиновница.

По аналогии с «єПідтримка»

Механизм кешбэка будет подобен программе «єПідтримка». Его будут начислять за покупку товаров «Сделано в Украине» в розничных точках продаж. Средства будут аккумулироваться на специальную карту, которые можно будет потратить на другие украинские товары.

Комбинация карт для максимального кешбэка в марте

Электронная версия площадки «Сделано в Украине» еще не заработала. По состоянию на 15 марта не представили ни одного веб-сайта, кроме pulse.gov.ua, единственным функционалом которого является громоздкая форма обращения представителей бизнеса к государству.
По словам Бигун, сайт заработает в ближайшее время. Он будет предоставлять производителям возможность стать частью платформы, а потребителям находить информацию о влиянии их покупок на экономику страны. Также платформа будет предлагать бонусы для амбассадоров среди производителей и потребителей.
По материалам:
Ain.Ua
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