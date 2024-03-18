«Сделано в Украине»: как будет работать кешбэк на украинские продукты — Finance.ua

«Сделано в Украине»: как будет работать кешбэк на украинские продукты Сегодня 09:02

«Сделано в Украине»: как будет работать кешбэк на украинские продукты

В феврале этого года президент Украины анонсировал масштабную экономическую платформу «Сделано в Украине», призванную стимулировать отечественное производство и потребление. Как узнал Ain.ua, эта инициатива также должна дать толчок росту ВВП на 1%.

У правительства есть немало планов по новой программе: кешбэк для покупателей украинских товаров, активизация программы по закупке школьных автобусов украинского производства, компенсации для производителей, льготные кредитные программы, гранты, инициатива «єРобота», стимулирование потребительского спроса и т. д.

Читайте также Украинцы могут получать кешбэк за покупку украинской продукции

В комментарии Надежда Бигун, заместитель министра экономики Украины, рассказала, что правительство рассчитывает на плюс 1% к ВВП.

«Экономика не работает сама по себе. Каждый из нас — ее часть. Если мы возьмем за привычку на уровне первого выбора отдавать предпочтение украинскому, — не важно, вы покупаете ли сыр, делаете ли большой заказ деталей для вашей компании, — в выигрыше будет каждый из нас», — отмечает чиновница.

По аналогии с «єПідтримка»

Механизм кешбэка будет подобен программе «єПідтримка». Его будут начислять за покупку товаров «Сделано в Украине» в розничных точках продаж. Средства будут аккумулироваться на специальную карту, которые можно будет потратить на другие украинские товары.

Электронная версия площадки «Сделано в Украине» еще не заработала. По состоянию на 15 марта не представили ни одного веб-сайта, кроме pulse.gov.ua , единственным функционалом которого является громоздкая форма обращения представителей бизнеса к государству.

По словам Бигун, сайт заработает в ближайшее время. Он будет предоставлять производителям возможность стать частью платформы, а потребителям находить информацию о влиянии их покупок на экономику страны. Также платформа будет предлагать бонусы для амбассадоров среди производителей и потребителей.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.