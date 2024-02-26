Украинцы могут получать кешбэк за покупку украинской продукции — Finance.ua

Украинцы могут получать кешбэк за покупку украинской продукции Сегодня 14:50 — Личные финансы

Украинцы могут получать кешбэк за покупку украинской продукции

Правительство разрабатывает государственную программу кешбэка «Покупай украинское», согласно которой граждане Украины смогут получать компенсацию части оплаты товаров и услуг, произведенных в Украине.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на презентации платформы «Сделано в Украине» в Киеве.

«За покупку определенных типов произведенных в Украине товаров и услуг граждане Украины смогут получить возврат средств на специальную карту», — сказал глава государства.

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По его словам, президент дал соответствующее поручение правительству и сейчас программа разрабатывается. Нужно постараться, чтобы программа кешбэка заработала уже в этом году, добавил президент.

Зачем это? Задача этой программы — «чтобы украинские деньги остались в Украине и работали в Украине».

«Это налоги, это зарплаты наших воинов, это возможности нашего государства, в том числе оборонные. Уже готовятся параметры украинского кешбэка: финансовые и технические», — подчеркнул президент.

Он добавил, что идет работа и над другими государственными программами, которые позволят отечественному производителю масштабировать работу. Речь идет о государственных грантах, кредитах, стимулировании производства, спросе через украинский кешбэк и помощи на внешних рынках. Это, по словам Зеленского, поможет расширить в Украине локализацию производств, в том числе производства оружия и техники, которую используют наши воины.

Глава государства призвал ликвидировать барьеры, мешающие создавать новые и расширять существующие производства.

«Характерные примеры столь длительного негатива — это долгое подключение к сетям или проблемы при изменении очередного назначения земли. И как только я подписал закон, упрощающий изменение целевого назначения земельных участков для привлечения инвестиций с целью быстрого восстановления Украины», — сообщил президент.

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