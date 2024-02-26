Украинцы могут получать кешбэк за покупку украинской продукции — Finance.ua
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Украинцы могут получать кешбэк за покупку украинской продукции

Личные финансы
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Украинцы могут получать кешбэк за покупку украинской продукции
Украинцы могут получать кешбэк за покупку украинской продукции
Правительство разрабатывает государственную программу кешбэка «Покупай украинское», согласно которой граждане Украины смогут получать компенсацию части оплаты товаров и услуг, произведенных в Украине.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на презентации платформы «Сделано в Украине» в Киеве.
«За покупку определенных типов произведенных в Украине товаров и услуг граждане Украины смогут получить возврат средств на специальную карту», — сказал глава государства.

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По его словам, президент дал соответствующее поручение правительству и сейчас программа разрабатывается. Нужно постараться, чтобы программа кешбэка заработала уже в этом году, добавил президент.
Зачем это? Задача этой программы — «чтобы украинские деньги остались в Украине и работали в Украине».
«Это налоги, это зарплаты наших воинов, это возможности нашего государства, в том числе оборонные. Уже готовятся параметры украинского кешбэка: финансовые и технические», — подчеркнул президент.
Он добавил, что идет работа и над другими государственными программами, которые позволят отечественному производителю масштабировать работу. Речь идет о государственных грантах, кредитах, стимулировании производства, спросе через украинский кешбэк и помощи на внешних рынках. Это, по словам Зеленского, поможет расширить в Украине локализацию производств, в том числе производства оружия и техники, которую используют наши воины.
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Глава государства призвал ликвидировать барьеры, мешающие создавать новые и расширять существующие производства.
«Характерные примеры столь длительного негатива — это долгое подключение к сетям или проблемы при изменении очередного назначения земли. И как только я подписал закон, упрощающий изменение целевого назначения земельных участков для привлечения инвестиций с целью быстрого восстановления Украины», — сообщил президент.
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По материалам:
Finance.ua
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