Если не на фронте, то платите налоги: Зеленский считает, что мужчины призывного возраста должны быть в Украине — Finance.ua
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Если не на фронте, то платите налоги: Зеленский считает, что мужчины призывного возраста должны быть в Украине

Казна и Политика
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Если не на фронте, то платите налоги: Зеленский считает, что мужчины призывного возраста должны быть в Украине
Если не на фронте, то платите налоги: Зеленский считает, что мужчины призывного возраста должны быть в Украине
Президент Владимир Зеленский считает, что мужчины мобилизационного возраста должны быть в Украине и платить налоги, если они не на фронте.
Он сказал об этом во время общения с журналистами в Эстонии.
По словам Зеленского, у государства есть вопросы не к гражданам — мужчинам и женщинам, которые выехали из Украины в самом начале полномасштабной войны, а к гражданам, которые выехали позже незаконно.
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«Если они (мужчины. — Ред.) мобилизационного возраста, они должны помогать Украине, и они должны быть в Украине. Я сейчас не говорю о том, что кто должен быть на фронте, а кто не должен быть на фронте. Есть закон. Но есть правило: на одного военного идет 6−8 налогоплательщиков. Если вы в Украине, и вы не на фронте, а вы работаете — где бы вы ни работали, мы с уважением относимся к каждому человеку — и платите налоги, то вы тоже защищаете государство. Но если вы за границей, и вы мобилизационного возраста, и вы и не на фронте, и не платите налоги, и выезжали вне закона — это вопрос», — сказал он.
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Президент добавил, что если мы хотим сохранить Украину и Европу, то мы должны понимать: помогаем мы Украине или нет; или мы граждане, которые на фронте, или граждане, которые работают и платят налоги.

Справка Finance.ua:

  • в Украине хотят провести учет военнообязанных граждан, выехавших за границу. Министерство обороны консолидировало все базы данных и знает, сколько военнообязанных находятся в Украине, а сколько за границей;
  • Международный валютный фонд ожидает, что если война в Украине будет продолжаться до конца 2024 года, около 2 млн выехавших в страны ЕС украинцев не вернутся домой после окончания войны.

Оборонно-промышленный комплекс и его развитие во время войны 🔍

По материалам:
Слово і Діло
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