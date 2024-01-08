Откуп от мобилизации за налоги: в ОП изменили мнение относительно скандальной идеи — нардеп
В офисе президента отказались от идеи введения возможности откупа от мобилизации за счет уплаты налогов.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель председателя комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.
«По идее от Шурмы (заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма, — ред.) бронирования за налоги 6 тысяч+, о которой писал Forbes и другие СМИ, уже в ОП отказались. Надеюсь не нужно объяснять причины и почему сразу эта идея была очень, мягко говоря, странная», — отметил народный депутат.
Что об этом было известно
Как сообщали СМИ со ссылкой на собеседников в ОП, Офис президента предлагает расширить бронирование сотрудников во время военного положения.
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Бывший первый заместитель министра развития экономики Павел Кухта сообщил, что предлагается установить минимальный предел уплаты налогов в 6 тысяч гривен в месяц, что соответствует примерно 33 400 гривен оклада.
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