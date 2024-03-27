Кешбэк «Покупай украинское»: СМИ узнали, сколько программа может стоить госбюджету — Finance.ua

Кешбэк «Покупай украинское»: СМИ узнали, сколько программа может стоить госбюджету Сегодня 17:21 — Казна и Политика

Кешбэк «Покупай украинское»: СМИ узнали, сколько программа может стоить госбюджету

Программа кэшбэка «Покупай украинское» , направленная на поддержку отечественных производителей, может заработать уже в начале июля этого года. Государственному бюджету она обойдется около 20 млрд гривен в год.

Об этом пишет Forbes со ссылкой на источники.

Собеседники издания, знакомые с концепцией программы, рассказали, что ее хотят запустить в начале июля. Первыми к ней присоединятся крупные ритейл-сети, а затем ее могут расширить на другие категории бизнеса.

Предварительно планируется, что средства будут возвращаться на виртуальную банковскую карту, а потратить их можно будет только на товары, произведенные в Украине.

Скорее всего, сообщили источники издания, за товары из программы будет начисляться кешбэк в размере 10%. В таком случае программа обойдется в год около 20 млрд гривен. В этом году на нее потребуется около 10 млрд, поскольку запуск планируется летом.

Окончательную концепцию должно утвердить правительство, а парламент должен проголосовать за выделение средств.

Напомним, в феврале президент Владимир Зеленский объявил, что украинцы в рамках новой государственной программы кешбэка «Покупай украинское» смогут получить компенсацию части оплаты товаров и услуг, производимых в Украине.

Благодаря продвижению украинских товаров под брендом «Сделано в Украине», правительство прогнозирует рост потребительского спроса на +0,14% ВВП.

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Слово і Діло По материалам:

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