Кешбэк «Покупай украинское»: СМИ узнали, сколько программа может стоить госбюджету — Finance.ua

Кешбэк «Покупай украинское»: СМИ узнали, сколько программа может стоить госбюджету
Программа кэшбэка «Покупай украинское», направленная на поддержку отечественных производителей, может заработать уже в начале июля этого года. Государственному бюджету она обойдется около 20 млрд гривен в год.
Об этом пишет Forbes со ссылкой на источники.
Собеседники издания, знакомые с концепцией программы, рассказали, что ее хотят запустить в начале июля. Первыми к ней присоединятся крупные ритейл-сети, а затем ее могут расширить на другие категории бизнеса.
Предварительно планируется, что средства будут возвращаться на виртуальную банковскую карту, а потратить их можно будет только на товары, произведенные в Украине.
Скорее всего, сообщили источники издания, за товары из программы будет начисляться кешбэк в размере 10%. В таком случае программа обойдется в год около 20 млрд гривен. В этом году на нее потребуется около 10 млрд, поскольку запуск планируется летом.
Окончательную концепцию должно утвердить правительство, а парламент должен проголосовать за выделение средств.
Напомним, в феврале президент Владимир Зеленский объявил, что украинцы в рамках новой государственной программы кешбэка «Покупай украинское» смогут получить компенсацию части оплаты товаров и услуг, производимых в Украине.
Благодаря продвижению украинских товаров под брендом «Сделано в Украине», правительство прогнозирует рост потребительского спроса на +0,14% ВВП.
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