В Кабміні оцінили майбутній ефект від просування бренду «Зроблено в Україні» — Finance.ua
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В Кабміні оцінили майбутній ефект від просування бренду «Зроблено в Україні»

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В Кабміні оцінили майбутній ефект від просування бренду «Зроблено в Україні»
В Кабміні оцінили майбутній ефект від просування бренду «Зроблено в Україні»
Завдяки просуванню українських товарів під брендом «Зроблено в Україні» уряд прогнозує зростання споживчого попиту на +0,14% ВВП.
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на презентації платформи «Зроблено в Україні».
«Сумарний прогнозований ефект зростання споживчого попиту — це +0,14% нашого ВВП. Це понад 22 тис. нових робочих місць, це понад 4 млрд грн додаткових надходжень до бюджету», — сказав він.
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Шмигаль додав, що 68% жителів Німеччини, Франції, Італії купують товари саме у своїх підприємців.
«Ми маємо перейняти цей позитивний досвід. Ми маємо купувати навіть більше. І кожен українець має знати, що „Купити українське“ — це зробити внесок у нашу перемогу, внесок у наше відновлення, внесок у наше зростання, у краще майбутнє. Довіра і повага до українського виробника в якомусь сенсі має стати нашою спільною ідеологією на наступні десятиліття», — наголосив глава уряду.
Водночас умови використання затвердженої урядом торгової марки Шмигаль не уточнив.
В Кабміні оцінили майбутній ефект від просування бренду «Зроблено в Україні»
Зазначимо, уряд затвердив зображення торговельної марки для товарів, вироблених в Україні - «Зроблено в Україні», ним безкоштовно зможе користуватися бізнес, громадські організації та держустанови.
За матеріалами:
Економічна Правда
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