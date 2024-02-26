Українці зможуть отримувати кешбек за купівлю української продукції — Finance.ua

Українці зможуть отримувати кешбек за купівлю української продукції Сьогодні 14:50 — Особисті фінанси

Українці зможуть отримувати кешбек за купівлю української продукції

Уряд розробляє державну програму кешбеку «Купуй українське», за якою громадяни України зможуть отримувати компенсацію частини оплати товарів та послуг, вироблених в Україні.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський на презентації платформи «Зроблено в Україні» у Києві.

«За купівлю певних типів вироблених в Україні товарів та послуг громадяни України зможуть отримати повернення коштів на спеціальну картку», — сказав глава держави.

Читайте також: Комбінація карток для максимального кешбеку

За його словами, президент дав відповідне доручення уряду, і зараз програма розробляється. Потрібно постаратися, щоб програма кешбеку запрацювала вже цього року, додав президент.

Навіщо це? Завданням цієї програми є, «щоб українські гроші залишилися в Україні та працювали в Україні».

«Це податки, це зарплати наших воїнів, це можливості нашої держави, зокрема й оборонні. Вже готуються параметри українського кешбеку: фінансові та технічні», — підкреслив президент.

Він додав, що триває робота і над іншими державними програмами, які дозволять вітчизняному виробнику масштабувати роботу. Йдеться про державні гранти, кредити, стимулювання виробництва, попит через український кешбек і допомогу на зовнішніх ринках. Це, за словами Зеленського, допоможе розширити в Україні локалізацію виробництв, в тому числі виробництв зброї і техніки, яку використовують наші воїни.

Глава держави закликав ліквідувати бар'єри, заважають створювати нові і розширювати існуючі виробництва.

«Характерні приклади такого тривалого негативу — це задовге підключення до мереж або проблеми при зміні чергового призначення землі. І щойно я підписав закон, який спрощує зміну цільового призначення земельних ділянок для залучення інвестицій з метою швидкої відбудови України», — повідомив президент.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.