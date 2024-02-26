Українці зможуть отримувати кешбек за купівлю української продукції — Finance.ua

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Українці зможуть отримувати кешбек за купівлю української продукції

Особисті фінанси
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Українці зможуть отримувати кешбек за купівлю української продукції
Українці зможуть отримувати кешбек за купівлю української продукції
Уряд розробляє державну програму кешбеку «Купуй українське», за якою громадяни України зможуть отримувати компенсацію частини оплати товарів та послуг, вироблених в Україні.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський на презентації платформи «Зроблено в Україні» у Києві.
«За купівлю певних типів вироблених в Україні товарів та послуг громадяни України зможуть отримати повернення коштів на спеціальну картку», — сказав глава держави.

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За його словами, президент дав відповідне доручення уряду, і зараз програма розробляється. Потрібно постаратися, щоб програма кешбеку запрацювала вже цього року, додав президент.
Навіщо це? Завданням цієї програми є, «щоб українські гроші залишилися в Україні та працювали в Україні».
«Це податки, це зарплати наших воїнів, це можливості нашої держави, зокрема й оборонні. Вже готуються параметри українського кешбеку: фінансові та технічні», — підкреслив президент.
Він додав, що триває робота і над іншими державними програмами, які дозволять вітчизняному виробнику масштабувати роботу. Йдеться про державні гранти, кредити, стимулювання виробництва, попит через український кешбек і допомогу на зовнішніх ринках. Це, за словами Зеленського, допоможе розширити в Україні локалізацію виробництв, в тому числі виробництв зброї і техніки, яку використовують наші воїни.
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Глава держави закликав ліквідувати бар'єри, заважають створювати нові і розширювати існуючі виробництва.
«Характерні приклади такого тривалого негативу — це задовге підключення до мереж або проблеми при зміні чергового призначення землі. І щойно я підписав закон, який спрощує зміну цільового призначення земельних ділянок для залучення інвестицій з метою швидкої відбудови України», — повідомив президент.
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За матеріалами:
Finance.ua
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