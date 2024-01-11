Якщо не на фронті, то сплачуйте податки: Зеленський вважає, що чоловіки призовного віку мають бути в Україні — Finance.ua

Якщо не на фронті, то сплачуйте податки: Зеленський вважає, що чоловіки призовного віку мають бути в Україні Сьогодні 16:25 — Казна та Політика

Якщо не на фронті, то сплачуйте податки: Зеленський вважає, що чоловіки призовного віку мають бути в Україні

Президент Володимир Зеленський вважає, що чоловіки мобілізаційного віку мають бути в Україні та сплачувати тут податки, якщо вони не на фронті.

Він сказав про це під час спілкування із журналістами в Естонії.

За словами Зеленського, держава має питання не до громадян — чоловіків і жінок, які виїхали з України на самому початку повномасштабної війни, а до громадян, які виїхали пізніше незаконно.

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«Якщо вони (чоловіки. — Ред.) мобілізаційного віку, вони мають допомагати Україні, і вони мають бути в Україні. Я зараз не говорю про те, що хтось повинен бути на фронті, а хтось не повинен бути на фронті. Є закон. Але є правило: на одного військового йде 6−8 платників податків. Якщо ви в Україні, і ви не на фронті, а ви працюєте — де б ви не працювали, ми з повагою ставимося до кожної людини — і сплачуєте податки, то ви також бороните державу. Але якщо ви за кордоном, і ви мобілізаційного віку, і ви і не на фронті, і не сплачуєте податки, і виїжджали поза законом — це питання», — сказав він.

Президент додав, що якщо ми хочемо зберегти Україну та Європу, то ми маємо розуміти: чи ми допомагаємо Україні, чи ні; чи ми громадяни, які на фронті, чи ми громадяни, які працюють та сплачують податки.

Довідка Finance.ua:

в Україні хочуть провести облік військовозобов'язаних громадян, які виїхали за кордон. Міністерство оборони консолідувало всі бази даних і знає, скільки військовозобов'язаних перебувають в Україні, а скільки — за кордоном;

Міжнародний валютний фонд очікує, що якщо війна в Україні продовжуватиметься до кінця 2024 року, близько 2 млн українців, які виїхали до країн ЄС, не повернуться додому після завершення війни.



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