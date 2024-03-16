В правительстве рассказали, когда представят программу «украинского кэшбека» — Finance.ua

В правительстве рассказали, когда представят программу «украинского кэшбека» Сегодня 17:45 — Казна и Политика

В правительстве рассказали, когда представят программу «украинского кэшбека»

Замглавы Офиса президента Ростислав Шурма на KIEF TALKS заявил, что правительство может принять программу «украинского кэшбека» до конца марта.

Об этом пишет Forbes Ukraine.

Он обьяснил, что программа уже разработана на 100%, но ее еще предстоит согласовать с международными партнерами.

«Человек будет получать классический кэшбек за покупку локального товара. Цифру пока сказать не могу, но она очень достойная», — сказал он.

Шурма добавляет, что уже разработана и согласована методика различения локального товара от не локального.

«Будет несколько условий: это должна быть безналичная оплата для того, чтобы стимулировать прозрачность», — отметил глава ОП.

Также продавец должен быть плательщиком на общей системе налогообложения, «чтобы это не были уклонисты, а стимулировать прозрачную работу».

«Кто-то может дискутировать о проценте локализации. Но любой товар на полке, даже если в Украине его только упаковали или забрендировали, это уже 40% от розничной цены. А если это уплата налогов, то синергия для страны понятна», — резюмировал Шурма.

Он заявил, что государство будет фокусироваться на покупке украинского товара, но этот механизм еще в разработке.

Напомним, 26 февраля Владимир Зеленский на презентации платформы «Сделано в Украине» заявил , что правительство разрабатывает государственную программу кэшбека «Покупай украинское», по которой граждане Украины смогут получать компенсацию части оплаты товаров и услуг, произведенных в Украине.

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