Утверждено изображение национальной торговой марки «Сделано в Украине» (фото) — Finance.ua
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Утверждено изображение национальной торговой марки «Сделано в Украине» (фото)

Казна и Политика
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Утверждено изображение национальной торговой марки «Сделано в Украине» (фото)
Утверждено изображение национальной торговой марки «Сделано в Украине» (фото)
Как ранее сообщалось в Кабмине, благодаря продвижению украинских товаров под брендом «Сделано в Украине» правительство прогнозирует рост потребительского спроса на +0,14% ВВП.
Кабинет министров утвердил изображение торговой марки «Сделано в Украине».
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Как говорится в сообщении Правительственного портала, «рекомендовать государственным органам, органам местного самоуправления, предприятиям, учреждениям и организациям независимо от формы собственности использовать утвержденное этим постановлением изображение торговой марки в соответствии с техническим стандартом.»

Для чего это нужно

Это действие направлено на популяризацию товаров, производимых в Украине, увеличение внутреннего спроса на национальные товары, а также повышение уровня осведомленности сообщества национального производителя.
Государственные органы, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации, независимо от формы собственности, смогут использовать изображения торговой марки на бесплатной основе.
Напомним, в 2023 году украинцы обеспечили до 2% прироста ВВП Польши. По словам замглавы Офиса Президента Игоря Жовквы, украинцы работают легально и вносят значительный вклад в экономику страны — от 0,5 до 2% прироста ВВП обеспечили украинцы.
Как уточнил чиновник, украинцы являются владельцами, совладельцами и акционерами более 29 000 польских компаний — более 25% всех компаний с иностранным капиталом в Польше.

Справка Finance.ua:

  • благодаря продвижению украинских товаров под брендом «Сделано в Украине», правительство прогнозирует рост потребительского спроса на +0,14% ВВП;
  • напомним, у польских авиакомпаний рекордные прибыли благодаря украинцам. В Украине уже два года нет гражданского авиатранспорта, поэтому украинцы летают из соседних стран, больше всего — из Польши. Благодаря этому у польских аэропортов и авиакомпаний — рекордные показатели;
  • в Польше уровень трудоустройства украинских беженцев является самым высоким среди стран Евросоюза, благодаря этому рост ВВП на протяжении пяти лет, по прогнозу, может составить 1,2−2%. Об этом заявил заместитель госсекретаря Министерства внутренней политики и администрации РП Мацей Дущик, обсуждая в Сейме законопроект о помощи украинцам.
Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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