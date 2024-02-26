В Кабмине оценили будущий эффект от продвижения бренда «Сделано в Украине» — Finance.ua
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В Кабмине оценили будущий эффект от продвижения бренда «Сделано в Украине»

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В Кабмине оценили будущий эффект от продвижения бренда «Сделано в Украине»
В Кабмине оценили будущий эффект от продвижения бренда «Сделано в Украине»
Благодаря продвижению украинских товаров под брендом «Сделано в Украине», правительство прогнозирует рост потребительского спроса на +0,14% ВВП.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на презентации платформы «Сделано в Украине».
«Суммарный прогнозируемый эффект роста потребительского спроса — это +0,14% нашего ВВП. Это свыше 22 тыс. новых рабочих мест, это свыше 4 млрд грн дополнительных поступлений в бюджет», — сказал он.
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Шмыгаль добавил, что 68% жителей Германии, Франции, Италии покупают товары именно у своих предпринимателей.
«Мы должны перенять этот положительный опыт. Мы должны покупать даже больше. И каждый украинец должен знать, что „Купить украинское“ — это внести вклад в нашу победу, вклад в наше восстановление, вклад в наш рост, в лучшее будущее. Доверие и уважение к украинскому производителю в каком-то смысле должно стать нашей общей идеологией на следующие десятилетия», — подчеркнул глава правительства.
В то же время условия использования утвержденной правительством торговой марки Шмыгаль не уточнил.
В Кабмине оценили будущий эффект от продвижения бренда «Сделано в Украине»
Отметим, правительство утвердило изображение торговой марки для товаров, произведенных в Украине — «Сделано в Украине», им бесплатно сможет пользоваться бизнес, общественные организации и госучреждения.
По материалам:
Економічна Правда
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