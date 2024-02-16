Правительство готовит создание фонда «Сделано в Украине» для поддержки отечественных производителей — Finance.ua

Правительство готовит создание фонда «Сделано в Украине» для поддержки отечественных производителей Сегодня 17:21 — Казна и Политика

В Украине готовится создание фонда «Сделано в Украине» для поддержки отечественных производителей.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.

устойчивая экономика — это один из приоритетов Шмыгаль отмечал, что— это один из приоритетов Плана правительства на 2024 год.

«Две главные задачи. Первая — обеспечить макрофинансовую стабильность и сбалансировать бюджет. Вторая — это стимулы для экономического восстановления, то есть программы поддержки бизнеса. Еженедельно работаем с партнерами, чтобы обеспечить 37 млрд долларов внешнего финансирования для покрытия государственного дефицита», — сказал глава правительства.

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Украина также продолжает исполнение своих обязательств по программе с МВФ. Совместно с партнерами и Всемирным банком Украина сформировала матрицу реформ, которая включает все приоритетные реформы.

«Готовим создание Фонда „Сделано в Украине“ для поддержки отечественных производителей. Продолжаем успешные программы поддержки малого и среднего бизнеса. По программе „єРобота“ планируем выдать не менее 12 тысяч безвозвратных микрогрантов для создания и развития новых бизнесов», — отметил Шмыгаль.

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Также впервые в бюджете заложен 1 млрд грн на расширение сети индустриальных парков. По словам премьер-министра, будет продолжен курс на уменьшение роли государства в экономике через приватизацию, корпоратизацию и дерегуляцию.

Еще один приоритет Плана действий Правительства на 2024 год — это построение эффективного цифрового государства.

«Цифровизация остается ключевой сквозной реформой для всех сфер. К примеру, в образовании в этом году будет запущен революционный продукт „Мрія“ — образовательное приложение, которое объединит широкий спектр возможностей для детей. „В Дія City“ ожидаем не менее 150 новых резидентов», — отметил премьер-министр.

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Шмыгаль сообщил, что современная система управления человеческими ресурсами в государственных органах (HRMIS) должна заработать в 65% министерств и ведомств. Также на этот год запланировано создание своего рода аналога «Дія» для госслужащих. Это, по словам главы правительства, ускорит работу и повысит ее качество и прозрачность.

Кроме того, правительство продолжает развитие антикоррупционной инфраструктуры. В частности, планирует усиливать институционную независимость НАБУ. По словам Премьер-министра, антикоррупционная стратегия — это не просто бороться с коррупцией, а ликвидировать возможности для ее существования.

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«Продолжим реформу корпоратизации. В рамках „малой приватизации“ планируем продажу не менее 300 объектов. Также планируем возобновить „большую приватизацию“», — добавил Шмыгаль.

Энергетическая независимость — еще один приоритет Плана действий Правительства на этот год. Ключевая реформа в этой сфере, как отметил премьер-министр, — имплементация европейских правил, а также полная интеграция с Европой. Это относится как к объединению рынков, так и к увеличению физических возможностей для экспорта-импорта электроэнергии.

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«Увеличение добычи украинского газа. Постоянно работаем над этим. В этом году хотим привлечь больше частных инвесторов за счет подписания соглашений о разделе продукции. Начнем проектные работы по строительству двух новых энергоблоков Хмельницкой атомной электростанции. Будем развивать „умные сети“, продолжим децентрализацию энергосистемы, будем вкладывать средства в энергоэффективность и „Зеленый курс“ Украины», — подчеркнул премьер-министр.

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