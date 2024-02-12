Кабмин отменит 400 бюрократических процедур для бизнеса — Finance.ua

Кабмин отменит 400 бюрократических процедур для бизнеса Сегодня 14:13 — Казна и Политика

Кабмин отменит 400 бюрократических процедур для бизнеса

Правительство Украины работает над пересмотром системы регулирования бизнеса с отменой и обновлением сотен документов, чтобы помочь предпринимательству и стимулировать экономику, на которую повлияла война.

Об этом заявил заместитель министра экономики Алексей Соболев в интервью Reuters

Как сообщается, реформа с пересмотром около 1300 действующих нормативных документов, лицензий и разрешений началась в прошлом году. Уже аннулировано около 100 документов.

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«Еще 400 процедур будут отменены в этом году, а 500 процедур будут обновлены и оцифрованы», — сообщил Reuters Алексей Соболев, заместитель министра экономики, курирующий изменения.

«Основная идея состоит в том, что теперь люди должны либо воевать, либо работать, — заявил Соболев в интервью. — Поэтому нам необходимо создать среду, которая не мешает бизнесу работать и где бизнес сможет работать в максимально удобных условиях».

В 2022 году экономика сократилась примерно на треть, что стало самым большим падением в годовом исчислении за 30 лет независимости Украины. Благодаря тому, что западные союзники Украины выделили миллиарды долларов финансовой помощи, правительство сохранило экономическую стабильность, а бизнес приспособился к реалиям военного времени.

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В частности, малый и средний бизнес Украины оказался адаптивным, помогая экономике в целом, сказал Соболев.

«МСП в Украине диверсифицированы, разнообразны, и это способствует экономической стабильности. МСП адаптируются быстрее, мы действительно видим эту устойчивость в МСП, поэтому нам важно поддерживать его», — отметил он.

По оценкам Соболева, после внесения регуляторных изменений предприятия смогут экономить от 12 до 13 миллиардов гривен (320−345 миллионов долларов США) ежегодно.

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По его словам, сельское хозяйство, ключевой сектор и главный источник дохода в твердой валюте, больше всего выигрывает от продолжающейся реформы.

Пересмотр правил также являлся частью домашней работы Киева, сказал Соболев, на фоне того, как правительство продолжает работу с Европейским Союзом в рамках программы финансирования на четыре года для Украины.

Ранее в этом месяце ЕС одобрил пакет в 50 миллиардов евро. Соболев подтвердил, что правительство надеется получить в этом году 18 миллиардов евро в качестве поддержки бюджета.

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В общей сложности на нужды бюджета Украины до 2027 года будет направлено 39 миллиардов евро. Соболев заявил, что правительство надеется, что большая часть этой суммы будет получена в первые два года.

Правительство Украины хочет повысить экономическую самостоятельность, и пакет ЕС включает 8 миллиардов евро, предназначенных для привлечения большего количества инвестиций в приоритетные отрасли, которые могут стимулировать экономический рост.

В качестве приоритетных отраслей выделено сельское хозяйство, энергетика, информационные технологии, логистика, транспорт и промышленность.

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Соболев ожидает улучшения доступа к капиталу для украинского бизнеса в этом году, отметив, что ключевыми будут выгодные проекты и прозрачность.

«Мы вместе с европейцами ожидаем, что это поможет привлечь в Украину до 30−40 миллиардов долларов дополнительных инвестиций в ближайшие четыре года», — сказал он.

УНН По материалам:

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