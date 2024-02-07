Минцифры работает над созданием системы мониторинга давления на бизнес — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Минцифры работает над созданием системы мониторинга давления на бизнес

Казна и Политика
35
Минцифры работает над созданием системы мониторинга давления на бизнес
Минцифры работает над созданием системы мониторинга давления на бизнес
Министерство цифровой трансформации работает над механизмом, позволяющим в режиме реального времени мониторить, сколько дел открывается в отношении предпринимателей, сколько проводится обысков, и получать другую информацию.
Об этом сообщил вице-премьер, глава Минцифры Михаил Федоров в эфире ютуб-проекта Forbes «Business Breakfast с Владимиром Федориным».
Читайте также
По словам Федорова, есть решение СНБО и началась работа с Радой над определенными решениями, которые позволят в режиме реального времени мониторить, сколько дел открывается в отношении предпринимателей, сколько обысков, сколько запросов отправляется относительно определенной информации и т. д.
«Отдельно будет информационная система, где можно будет пожаловаться и оценить действия правоохранительных или контролирующих органов», — сказал он.
Читайте также
По мнению вице-премьера, это позволит в режиме реального времени понять, что происходит в стране.
«Нужно, чтобы находящиеся в Киеве policy-makers владели объективной информацией о происходящем и встали на защиту каждого предпринимателя в стране, а не кого-то конкретно и только известных», — пояснил Федоров.
Поэтому у Минцифры стоит задача помочь с технической точки зрения реализовать эти два проекта — по мониторингу по каждому делу и фидбеку от предпринимателей.

Справка Finance.ua:

  • 19 декабря на итоговой пресс-конференции Зеленский пообещал разобраться, почему в парламенте не проголосован законопроект о едином органе для проверок бизнеса, который он инициировал на встрече с предпринимателями в июне этого года;
  • Зеленский анонсировал создание Совета по поддержке предпринимательства, в который войдут представители бизнеса;
  • правительство работает над несколькими инициативами, касающимися решения проблемы необоснованных обысков у предпринимателей, выемки документов и арестов имущества.
По материалам:
Forbes.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.