Минцифры работает над созданием системы мониторинга давления на бизнес — Finance.ua

Минцифры работает над созданием системы мониторинга давления на бизнес Сегодня 16:30 — Казна и Политика

Минцифры работает над созданием системы мониторинга давления на бизнес

Министерство цифровой трансформации работает над механизмом, позволяющим в режиме реального времени мониторить, сколько дел открывается в отношении предпринимателей, сколько проводится обысков, и получать другую информацию.

Об этом сообщил вице-премьер, глава Минцифры Михаил Федоров в эфире ютуб-проекта Forbes «Business Breakfast с Владимиром Федориным».

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По словам Федорова, есть решение СНБО и началась работа с Радой над определенными решениями, которые позволят в режиме реального времени мониторить, сколько дел открывается в отношении предпринимателей, сколько обысков, сколько запросов отправляется относительно определенной информации и т. д.

«Отдельно будет информационная система, где можно будет пожаловаться и оценить действия правоохранительных или контролирующих органов», — сказал он.

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По мнению вице-премьера, это позволит в режиме реального времени понять, что происходит в стране.

«Нужно, чтобы находящиеся в Киеве policy-makers владели объективной информацией о происходящем и встали на защиту каждого предпринимателя в стране, а не кого-то конкретно и только известных», — пояснил Федоров.

Поэтому у Минцифры стоит задача помочь с технической точки зрения реализовать эти два проекта — по мониторингу по каждому делу и фидбеку от предпринимателей.

Справка Finance.ua:

19 декабря на итоговой пресс-конференции Зеленский пообещал разобраться, почему в парламенте не проголосован законопроект о едином органе для проверок бизнеса, который он инициировал на встрече с предпринимателями в июне этого года;

Зеленский анонсировал создание Совета по поддержке предпринимательства, в который войдут представители бизнеса;

правительство работает над несколькими инициативами, касающимися решения проблемы необоснованных обысков у предпринимателей, выемки документов и арестов имущества.



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