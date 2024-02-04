Стало известно, сколько средств задекларировал бизнес в декабре — Finance.ua
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Стало известно, сколько средств задекларировал бизнес в декабре

Казна и Политика
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В декабре 2023 года по результатам финансово-хозяйственной деятельности плательщиками Центрального межрегионального управления ГНС по работе с крупными налогоплательщиками задекларировано к уплате 11,8 млрд грн налога на добавленную стоимость. Это превышает показатель предыдущего отчетного периода (декларация за ноябрь 2023 года — 10,7 млрд грн) на 11% или на 1,1 млрд грн.
Также наблюдается рост по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 15% или на 1,5 млрд грн (декларация за декабрь 2022 года -10,3 млрд гривен).
Традиционно за декабрь 2023 года показатель налоговой эффективности остается одним из самых высоких по стране и составляет 3,21 процента.
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Увеличение объемов положительных начислений по сравнению с предыдущим отчетным периодом (декларация за ноябрь 2023 г.) произошло в основном за счет плательщиков следующих отраслей экономики:
  • добывающая промышленность и разработка карьеров задекларировали 2,8 млрд грн, что на 401 млн грн или на 16,7% больше начислений НДС за ноябрь 2023 года (2,4 млрд грн);
  • перерабатывающая промышленность — 1,1 млрд грн, что на 298 млн грн, или на 34% больше начислений НДС за ноябрь 2023 года (871 млн грн);
  • розничная торговля — 867 млн ​​грн, что на 342 млн грн или на 65% больше начислений НДС за ноябрь 2023 года (525 млн грн);
  • строительство — 554 млн грн, что на 537 млн ​​грн или в 32 раза больше результатов финансово-хозяйственной деятельности предыдущего отчетного периода (17 млн ​​грн).
По материалам:
borgexpert
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