Стало известно, сколько средств задекларировал бизнес в декабре — Finance.ua

Стало известно, сколько средств задекларировал бизнес в декабре Сегодня 03:17 — Казна и Политика

В декабре 2023 года по результатам финансово-хозяйственной деятельности плательщиками Центрального межрегионального управления ГНС по работе с крупными налогоплательщиками задекларировано к уплате 11,8 млрд грн налога на добавленную стоимость. Это превышает показатель предыдущего отчетного периода (декларация за ноябрь 2023 года — 10,7 млрд грн) на 11% или на 1,1 млрд грн.

Также наблюдается рост по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 15% или на 1,5 млрд грн (декларация за декабрь 2022 года -10,3 млрд гривен).

Традиционно за декабрь 2023 года показатель налоговой эффективности остается одним из самых высоких по стране и составляет 3,21 процента.

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Увеличение объемов положительных начислений по сравнению с предыдущим отчетным периодом (декларация за ноябрь 2023 г.) произошло в основном за счет плательщиков следующих отраслей экономики:

добывающая промышленность и разработка карьеров задекларировали 2,8 млрд грн, что на 401 млн грн или на 16,7% больше начислений НДС за ноябрь 2023 года (2,4 млрд грн);

перерабатывающая промышленность — 1,1 млрд грн, что на 298 млн грн, или на 34% больше начислений НДС за ноябрь 2023 года (871 млн грн);

розничная торговля — 867 млн ​​грн, что на 342 млн грн или на 65% больше начислений НДС за ноябрь 2023 года (525 млн грн);

строительство — 554 млн грн, что на 537 млн ​​грн или в 32 раза больше результатов финансово-хозяйственной деятельности предыдущего отчетного периода (17 млн ​​грн).

borgexpert По материалам:

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