Ожидания бизнеса в Украине ухудшились до минимума за последний год: причины — Finance.ua

Ожидания бизнеса в Украине ухудшились до минимума за последний год: причины
В январе бизнес ухудшил оценку текущих результатов и перспектив своей деятельности. Оценки занятости ухудшились. Руководители предприятий всех секторов ожидали сокращения общей численности работников, самое существенное — в секторе строительства.
Об этом свидетельствует индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), рассчитываемый Национальным банком ежемесячно. В январе 2024 года ИОДА снизился до 41.0 из 45.7 в декабре 2023 года.
Предприятия промышленности усилили пессимистичные ожидания по поводу результатов своей экономической деятельности, учитывая рост давления со стороны производственных затрат и логистические трудности с пересечением западной границы: секторальный индекс в январе снизился до 43.7 (в декабре — 46.9).
Респонденты существенно ухудшили оценки объемов производимой продукции и новых заказов на продукцию, прогнозировали дальнейшее уменьшение запасов сырья и материалов.
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Отрицательные оценки объемов новых экспортных заказов на продукцию, а также объемов незавершенного производства сохранились, относительно остатков готовой продукции — усилились.
Предприятия торговли второй месяц прогнозировали ухудшение своих экономических результатов на фоне подорожания импорта из-за блокирования западных границ, высоких цен на горючее и замедления спроса: секторальный индекс в январе снизился до 38.9 с 46.9 в декабре.
Торговые компании наиболее пессимистично оценили объемы товарооборота и закупки товаров для продажи, одновременно ожидали значительного роста остатков товаров для продажи.
Респонденты существенно смягчили оценки по удорожанию стоимости товаров, закупленных для продажи, прогнозировали дальнейший рост цен поставщиков, а также были настроены на дальнейшее сужение торговой маржи.
Предприятия сферы услуг в очередной раз усилили негативные оценки результатов своей текущей деятельности, учитывая снижение спроса в результате повышения собственных тарифов, а также риски безопасности: секторальный индекс составил 40.4 по сравнению с 44.0 в декабре.
Респонденты ожидали дальнейшего уменьшения объемов предоставленных услуг и новых заказов, а также услуг в процессе выполнения.
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Предприятия строительства в четвертый раз подряд дали самые пессимистичные среди других секторов оценки экономических результатов своей деятельности, учитывая интенсивные боевые действия, дефицит квалифицированных кадров, а также сезонный фактор: секторальный индекс составил 31.9 (в декабре — 42.1).
Респонденты существенно ухудшили ожидания объемов строительства, новых заказов, закупки сырья и материалов.
Строители усилили пессимистичные оценки доступности подрядчиков и сохранили ожидания относительно уменьшения объемов закупки их услуг, несмотря на замедление темпов роста стоимости этих услуг.
Все участники опроса прогнозировали удорожание собственной продукции и услуг на фоне усиления ожиданий ускорения темпов роста закупочных цен.
Почему ожидания бизнеса ухудшились
Усиление интенсивности боевых действий, неопределенность сроков и объемов предоставления внешней финансовой помощи, блокада западных границ, рост производственных затрат на усиление киберзащиты, нехватка квалифицированных кадров, а также сезонное ослабление экономической деятельности в начале года способствовали ухудшению оценок деловой активности предприятий всех секторов, участвующих в ежемесячных опросах.
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