Бизнес-бум: где в Украине самая большая экономическая активность — Finance.ua

Бизнес-бум: где в Украине самая большая экономическая активность Сегодня 13:11 — Фондовый рынок

Бизнес-бум: где в Украине самая большая экономическая активность

В Украине на 1 января 2024 года зарегистрировано 1 млн 495 тыс. юрлиц. В столице, на юге и востоке — самая большая бизнес-активность в стране.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

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На первом месте — Киев. По состоянию на 1 января этого года в столице зарегистрировано 376,1 тыс. юрлиц.

На втором месте — Днепропетровская область, с показателем в 111 тыс. юрлиц.

Замыкает тройку лидеров Одесская область, где на 1 января этого года зарегистрировано 93 тыс. юрлиц.

В среднем по Украине руководителями юридических лиц в большинстве своем являются мужчины (~70% от общего количества), и только треть — женщины.

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В Одесской области растет бизнес-активность. По словам главы Одесской ОВА Олега Кипера, регион демонстрирует положительную динамику по увеличению количества субъектов хозяйственной деятельности — за год показатель вырос вдвое. Глава ОВА также отметил, что Одесщину для работы выбирает крупный бизнес, релоцирующийся из других регионов.

В Херсонскую область после деоккупации вернулось всего 5% бизнеса.

По данным Опендатабот, за 2023 год в Украине зарегистрировали более 304 тысяч новых физлиц-предпринимателей и 37 тысяч новых компаний. Наиболее популярными сферами стали розничная и оптовая торговля, IT и предоставление индивидуальных услуг.

Лидерами по количеству новых регистраций ФЛП стали Киев — 14,18% новых дел, Днепропетровщина — 8,97% и Львовщина — 7,73%.

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УНН По материалам:

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