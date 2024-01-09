Лише 5% бізнесу повернулося на Херсонщину після деокупації — Finance.ua

Лише 5% бізнесу повернулося на Херсонщину після деокупації Сьогодні 19:24 — Казна та Політика

Лише 5% бізнесу повернулося на Херсонщину після деокупації

У Херсонську область після деокупації повернулося лише 5% бізнесу.

Про це в інтерв'ю Укрінформу розповів начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«Ми живемо за гроші, які просимо, — нам допомагають держава та інші області. До всіх звертаємося. Лише 5% бізнесу повернулося на Херсонщину», — повідомив Прокудін.

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За його словами, затверджено обласний бюджет на 2024 рік. Його загальний обсяг — 1 млрд 601 млн гривень. Це переважно субвенції і дотації.

Нагадаємо, ЗСУ восени 2022 року визволили правобережну частину Херсонської області, зокрема місто Херсон. Частина області, розташована на лівому березі Дніпра, тимчасово захоплена російськими військами.

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За даними Опендатабот, за 2023 рік в Україні зареєстрували понад 304 тисяч нових фізосіб-підприємців та 37 тисяч нових компаній. Найпопулярнішими сферами стали роздрібна та оптова торгівля, IT та надання індивідуальних послуг.

Лідерами за кількістю нових реєстрацій ФОП стали Київ — 14,18% нових справ, Дніпропетровщина — 8,97% та Львівщина — 7,73%.

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