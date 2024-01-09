Лише 5% бізнесу повернулося на Херсонщину після деокупації — Finance.ua

Лише 5% бізнесу повернулося на Херсонщину після деокупації
У Херсонську область після деокупації повернулося лише 5% бізнесу.
Про це в інтерв'ю Укрінформу розповів начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
«Ми живемо за гроші, які просимо, — нам допомагають держава та інші області. До всіх звертаємося. Лише 5% бізнесу повернулося на Херсонщину», — повідомив Прокудін.
За його словами, затверджено обласний бюджет на 2024 рік. Його загальний обсяг — 1 млрд 601 млн гривень. Це переважно субвенції і дотації.
Нагадаємо, ЗСУ восени 2022 року визволили правобережну частину Херсонської області, зокрема місто Херсон. Частина області, розташована на лівому березі Дніпра, тимчасово захоплена російськими військами.
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