У Херсоні ввели безкоштовний проїзд у тролейбусах — Finance.ua

У Херсоні ввели безкоштовний проїзд у тролейбусах
У Херсоні від сьогодні, 11 квітня, проїзд у тролейбусах є безкоштовним для всіх. Відповідне рішення прийняли в міській раді.
Про це повідомляє Херсонська міська рада в Telegram.
«Безкоштовно користуватися транспортом можуть не тільки мешканці міста, а й військові та переселенці. Для проїзду не треба надавати жодні документи», — йдеться в повідомленні.
Також у міській раді зазначили, що вже запустили 20 тролейбусів на 3 маршрутах, а саме:
- 8 маршрут «вул. Полтавська (мкр. Житлоселище) — вул. Залаегерсег»
- 9 маршрут «пл. Білозерська — пл. Ганнібала»
- 12 маршрут «вул. Володимира Великого (мкр. Таврійський) — вул. Залаегерсег»
Зазначені тролейбусні маршрути працюють з 07:20 ранку до 17:30. Крім того, у місті на перехрестях, де найбільш ускладнений рух, почали працювати світлофори.
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