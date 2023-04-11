У Херсоні ввели безкоштовний проїзд у тролейбусах — Finance.ua

У Херсоні ввели безкоштовний проїзд у тролейбусах Вчора 13:31 — Особисті фінанси

У Херсоні ввели безкоштовний проїзд у тролейбусах

У Херсоні від сьогодні, 11 квітня, проїзд у тролейбусах є безкоштовним для всіх. Відповідне рішення прийняли в міській раді.

Про це повідомляє Херсонська міська рада в Telegram.

«Безкоштовно користуватися транспортом можуть не тільки мешканці міста, а й військові та переселенці. Для проїзду не треба надавати жодні документи», — йдеться в повідомленні.

Також у міській раді зазначили, що вже запустили 20 тролейбусів на 3 маршрутах, а саме:

8 маршрут «вул. Полтавська (мкр. Житлоселище) — вул. Залаегерсег»

9 маршрут «пл. Білозерська — пл. Ганнібала»

12 маршрут «вул. Володимира Великого (мкр. Таврійський) — вул. Залаегерсег»

Зазначені тролейбусні маршрути працюють з 07:20 ранку до 17:30. Крім того, у місті на перехрестях, де найбільш ускладнений рух, почали працювати світлофори.

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