Херсонські кавуни і помідори зникнуть на роки: аграрії озвучили прогноз — Finance.ua

Херсонські кавуни і помідори зникнуть на роки: аграрії озвучили прогноз Сьогодні 21:34 — Аграрний ринок

Херсонські кавуни і помідори зникнуть на роки: аграрії озвучили прогноз

В Україні найближчим часом зникнуть херсонські кавуни і помідори, оскільки, підірвавши дамбу Каховської ГЕС, окупанти фактично знищили систему зрошення правого і особливо лівого берега Херсонської області.

Як пише « OBOZREVATEL », за словами голови Спілки українських селян Івана Томича, Херсонська область втратила 90% високих і стабільних врожаїв, які збирала завдяки зрошувальній системі.

Урожай кавунів, який міг бути зібраний в цьому році, повністю знищений. 94% зрошуваних земель Херсонщини залишилися без зрошення і вже через рік херсонські степи, де вирощували зернові, олійні культури, кавуни, помідори будуть непридатні без налагодженої системи зрошувальних каналів.

«Буде спостерігатися опустелювання території. Це приблизно те, що ми бачимо в районі Олешок — виникнення рукотворних пустель. Вести сільське господарство в тому вигляді, як воно було до підриву ГЕС, стане неможливим. На відновлення зрошувальної системи знадобляться роки і величезні гроші», — заявив голова громадської організації «Зелений лист» Владислав Балинський.

6 червня 2023 року окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС, почався неконтрольований спуск води.

Підрив Каховської ГЕС залишить велику кількість полів без зрошення. Лівий берег Херсонської області дуже сильно постраждає, оскільки ці території більше за інших залежали від води, яку давала ГЕС.

Постраждають молочні товарні комплекси, позаяк відгодівля худоби без силосу, без кормів, які необхідно вирощувати на своїх полях, неможлива.

7 червня 2023 року аграрії заявили про те, що про кавуни можна забути.

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