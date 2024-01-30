Как изменились ставки по депозитам для бизнеса — отчет НБУ Сегодня 11:00 — Кредит&Депозит

Как изменились ставки по депозитам для бизнеса — отчет НБУ

Стоимость привлечения банками пассивов снижается два квартала подряд, прежде всего, благодаря удешевлению депозитов корпораций. В первом квартале 2024 года банки ожидают снижения ставок для бизнеса и домохозяйств при устойчивых объемах средств клиентов.

Об этом свидетельствуют результаты ежеквартального опроса банков об условиях фондирования, проводимого Национальным банком Украины.

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Объемы обязательств банков в течение ІV квартала в целом выросли преимущественно благодаря привлечению средств от домохозяйств и корпораций. В то же время, впервые за два с половиной года в отдельных крупных банках несколько увеличились объемы оптового фондирования (облигации, кредиты международных финансовых организаций или материнских банков, долгосрочное рефинансирование и т. д. ).

График: НБУ

Более активному привлечению средств домохозяйств банками способствовали прежде всего регуляторные требования. Привлечения от бизнеса в основном росли благодаря предложению самих клиентов. В то же время, существенно уменьшилось влияние уровня процентных ставок, который на протяжении 2023 года был определяющим фактором роста депозитов клиентов.

График: НБУ

По результатам текущего опроса оптовое фондирование планировали привлекать преимущественно крупные банки и ожидали это сделать уже в I квартале.

О снижении стоимости средств бизнеса за квартал сообщили около двух третей респондентов, в то же время цена депозитов населения и оптовых привлечений существенно не изменилась.

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Дальнейшее удешевление средств корпораций в I квартале ожидают 69% респондентов, средств населения — 50%. Цена оптового фондирования, по прогнозам банков, не изменится.

Доля фондирования в валюте в 2023 году снижалась. Более половины опрошенных ожидают продолжения этого тренда в I квартале.

Срочность фондирования в ІV квартале несколько снизилась, однако в следующие 12 месяцев банки не ожидают изменений.

Впервые за два с половиной года почти половина респондентов сообщила о снижении стоимости капитала. Банки ожидают дальнейшего уменьшения стоимости капитала.

Напомним, директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрий Замотаев сообщал , что ситуация в сегменте банковских депозитов в феврале станет логичным продолжением декабрьских тенденций. Регулятор продолжает внедрение стабилизационных мер.

В течение 2023 года депозиты бизнеса и населения выросли на четверть или полтриллиона гривен.

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