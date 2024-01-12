ТОП-10 банков по депозитам: как менялись ставки (инфографика) — Finance.ua

ТОП-10 банков по депозитам: как менялись ставки (инфографика) Сегодня 15:04 — Кредит&Депозит

ТОП-10 банков по депозитам: как менялись ставки (инфографика)

В декабре украинцы установили месячный рекорд по покупке валюты за последние 11 лет. Людей пугала возможная девальвация гривны, поэтому они спешили переводить сбережения в СКВ.

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Для финансистов же важно было то, как население распорядилось валютными ценностями. По наблюдениям Натальи Калугер, руководителя офиса управления проектами «RwS bank», физлица больше снимали купленные доллары со счетов и переводили их в кеш.

«Только до 15% валюты, приобретенной в декабре в комбанках, трансформировалось в „валютные вклады“, поскольку эта валюта была приобретена в рамках программ по приобретению валюты по льготному курсу с обязательным ее размещением на депозит», — констатировал, со своей стороны, Дмитрий Замотаев, директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка

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Самую высокую ставку по депозитам в гривне на 12 месяцев предлагает на 12 месяцев предлагает Кристалбанк — 16,75% годовых. Пытаются сильно не отставать еще три банка — Глобус, Украинский капитал и Полтава-Банк, которые по таким депозитам предлагают 16,5%.

По гривневым вкладам на 9 месяцев в лидерах среди мелких банков оказались Кристалбанк со ставкой 16,75% годовых, Украинский капитал — 16,5% годовых, Полтава-Банк и Банк инвестиций и сбережений — 16% годовых.

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Лучшие условия по депозитам на 6 месяцев предлагают Кристаллбанк и Пиреус — 17% годовых. В Радабанке и Украинском капитале можно заработать 16,5% годовых.

Самые высокие ставки большинство банков продолжают удерживать на сроки 3 месяца. Так, рекордсменами по щедрости на этот раз стали Радабанк — 18,75% годовых, . Так, рекордсменами по щедрости на этот раз стали Радабанк — 18,75% годовых, Клиринговый Дом — 18% годовых и Кристалбанк — 17,5% годовых.

«В настоящее время мы не наблюдаем никаких изменений в клиентском поведении — более 60% гривневых депозитов после завершения их срока перевкладываются в новые вклады. И это один из важных факторов высокого доверия граждан не только к банковской системе, но и национальной валюте. Долю гривневой прибыли (около 30%) граждане направляют на покупку валюты. А остальные 30% средств остаются «гривной в кошельках».

По моему мнению, в вопросе депозитов большинство вкладчиков подходят с «холодным умом», не подпадая под ту или иную информационную истерию. Пока что мы не наблюдаем никаких негативных тенденций. Напротив: в декабре, по сравнению с ноябрем, наблюдался рост гривневых вкладов в среднем на 10−15%. И эта тенденция будет продолжаться (прирост новых вкладов в январе по сравнению с декабрем может составить, по меньшей мере, 5−7%)", — заверил директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка.

Справка Finance.ua:

Платежеспособные банки за январь-ноябрь 2023 года получили 130,55 млрд гривен чистой прибыли. Об этом свидетельствуют данные НБУ. В ноябре банки получили чистую прибыль в размере 7,849 млрд гривен. Доходы банков за отчетный период составили 404,735 млрд гривен, расходы — 274,184 млрд гривен.

В декабре 2023 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 11,7% годовых. Год назад они были на уровне 8,2%. Об этом сообщает НБУ. Ставки по новым депозитам для населения в валюте выросли с 0,7% до 1,0%.

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