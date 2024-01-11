Под какой процент можно разместить депозит в гривнах и долларах — Finance.ua

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Под какой процент можно разместить депозит в гривнах и долларах

Кредит&Депозит
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Под какой процент можно разместить депозит в гривнах и долларах
Под какой процент можно разместить депозит в гривнах и долларах
В декабре 2023 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 11,7% годовых. Год назад они были на уровне 8,2%.
Об этом сообщает НБУ.
Ставки по новым депозитам для населения в валюте выросли с 0,7% до 1,0%.

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По данным НБУ, ставки по гривневым депозитам для предприятий выросли с 7,6% до 10,3% годовых, по валютным упали с 1,4% до 0,5% годовых.
Под какой процент можно разместить депозит в гривнах и долларах
Депозитный портфель банков вырос на 26,4% до 2,393 трлн гривен, в т. ч. предприятий вырос на 41% до 1,280 трлн гривен, населения вырос на 16,5% до 1,079 трлн гривен.
Под какой процент можно разместить депозит в гривнах и долларах
Напомним, НБУ активно вводит меры по привлекательности гривневых депозитов в банках. Одной из целей является попытка сделать менее привлекательной покупку долларов и стабилизацию на валютном рынке. В 2023 году депозиты снова превышают уровень ожидаемой инфляции.
Как отметил директор департамента розничного бизнеса «Глобус Банка» Дмитрий Замотаев, эффективной с учетом ожидаемой доходности суммой, с которой можно открыть депозит и ощутить его доходность, можно считать вклад от 50 тыс. грн и выше.

Наиболее привлекательные депозиты января 2024 года

Депозиты остаются любимым инструментом для сохранения своих средств. Тем более что во время действия военного положения банковские вклады физических лиц гарантируются государством на 100%.
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По материалам:
РБК-Україна
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