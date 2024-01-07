Банки обновили рекорд по сверхприбыли и заработали 130,6 млрд гривен за 11 месяцев — Finance.ua

Банки обновили рекорд по сверхприбыли и заработали 130,6 млрд гривен за 11 месяцев Сегодня 14:13 — Кредит&Депозит

Банки обновили рекорд по сверхприбыли и заработали 130,6 млрд гривен за 11 месяцев

Платежеспособные банки за январь-ноябрь 2023 года получили 130,55 млрд гривен чистой прибыли.

Об этом свидетельствуют данные НБУ

В ноябре банки получили чистую прибыль в размере 7,849 млрд гривен.

Доходы банков за отчетный период составили 404,735 млрд гривен, расходы — 274,184 млрд гривен.

Из них процентные доходы — 275,587 млрд гривен, комиссионные — 87,779 млрд гривен.

Процентные расходы составили 93,369 млрд гривен, комиссионные — 42,189 млрд гривен.

Платежеспособные банки за январь-октябрь 2023 года получили 122,701 млрд гривен чистой прибыли, в октябре прибыль составила 12,846 млрд гривен.

Справка Finance.ua:

В ноябре имело место некоторое замедление наращивания прибыли банками из-за увеличения отчислений в резервы под возможные убытки. Впрочем, по сравнению с прошлым годом такие отчисления меньше в 13 раз. Против аналогичного периода прошлого года чистая прибыль банков выросла в 6,7 раза, за 11 месяцев 2021 года — в 2 раза.

Українські Новини По материалам:

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