Банки обновили рекорд по сверхприбыли и заработали 130,6 млрд гривен за 11 месяцев — Finance.ua

Банки обновили рекорд по сверхприбыли и заработали 130,6 млрд гривен за 11 месяцев
Платежеспособные банки за январь-ноябрь 2023 года получили 130,55 млрд гривен чистой прибыли.
Об этом свидетельствуют данные НБУ.
В ноябре банки получили чистую прибыль в размере 7,849 млрд гривен.
Доходы банков за отчетный период составили 404,735 млрд гривен, расходы — 274,184 млрд гривен.
Из них процентные доходы — 275,587 млрд гривен, комиссионные — 87,779 млрд гривен.
Процентные расходы составили 93,369 млрд гривен, комиссионные — 42,189 млрд гривен.
Платежеспособные банки за январь-октябрь 2023 года получили 122,701 млрд гривен чистой прибыли, в октябре прибыль составила 12,846 млрд гривен.
Справка Finance.ua:
- В ноябре имело место некоторое замедление наращивания прибыли банками из-за увеличения отчислений в резервы под возможные убытки. Впрочем, по сравнению с прошлым годом такие отчисления меньше в 13 раз. Против аналогичного периода прошлого года чистая прибыль банков выросла в 6,7 раза, за 11 месяцев 2021 года — в 2 раза.
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