Получить кредит до зарплаты станет тяжелее: НБУ ужесточил требования к небанковским финучреждениям — Finance.ua

Получить кредит до зарплаты станет тяжелее: НБУ ужесточил требования к небанковским финучреждениям Сегодня 16:13 — Кредит&Депозит

Получить кредит до зарплаты станет тяжелее: НБУ ужесточил требования к небанковским финучреждениям

Национальный банк Украины сообщил, что некоторые небанковские финансовые учреждения Украины могли использоваться для отмывания средств, финансирования терроризма и оружия массового уничтожения, а средства шли в игорный бизнес или выводились за границу.

Нацбанк призвал такие организации более тщательно относиться к скорингу клиентов и разослал рекомендации по выявлению подозрительных заемщиков, где был усилен ряд требований к клиентам, а значит — теперь получить заем будет труднее.

Как могли отмывать средства через небанковские финучреждения

По данным НБУ, ряд небанковских финучреждений выдавали потребительские кредиты, но не производили тщательного скоринга заемщика. Многие из таких заемщиков были замечены в массовых переводах за сомнительные услуги в Нигерию, Казахстан и организаторам азартных игр. Регулятор подчеркнул, что доходы таких заемщиков не соответствуют объемам средств, проходящих по их счетам, а также полученные кредиты используются в качестве источников происхождения средств во избежание блокирования таких счетов банками.

Соответствующую информацию регулятор получил по результатам безвыездного надзора от 20 крупнейших небанковских финучреждений по договорам потребительского кредитования за период с 1 января по 30 июня 2023 года.

На что обратить внимание небанковским учреждениям при выдаче кредитов

Регулятор призвал игроков финансового рынка более тщательно осуществлять скоринг своих заемщиков, тщательно оценивать их кредитоспособность, сроки, на которые предоставляется кредит, сумму кредита, доходы потребителя, цель кредита, а также информацию о выполнении потребителем обязательств по кредитным операциям, включая обязательства перед другими кредитодателями. Для этого использовать как информацию, предоставленную клиентом, так и данные из других источников, в частности, бюро кредитных историй.

Рекомендации НБУ при принятии решения о выдаче кредита

Национальный банк Украины рекомендует небанковским финучреждениям при формировании кредитной политики и принятии решений о выдаче кредита:

учитывать существующий уровень долговой нагрузки на заемщика;

анализировать соотношение заявленных доходов заемщика с уровнем его имеющейся задолженности;

производить расчет вероятной долговой нагрузки на заемщика с учетом всех будущих начислений по кредитам.

также НБУ напомнил о праве отказывать в кредите, если потребитель не предоставил документы или сведения о себе и финансовом состоянии.

Также регулятор напомнил, что небанковские финучреждения должны выполнять требования закона в сфере противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма, а именно обеспечивать надлежащую организацию и проведение финмониторинга и своевременно выявлять подозрительные операции; обеспечивать функционирование надлежащей системы управления рисками; осуществлять надлежащую проверку как новых, так и существующих клиентов; обеспечивать мониторинг финансовых операций клиента на предмет соответствия имеющейся информации о клиенте, его деятельности и риске, включая информацию об источнике средств; обеспечивать выявление финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу на всех этапах. Нацбанк обращает внимание финучреждений на такие критерии выявления подозрительных финансовых операций (определенных в разделе ІІІ приложения 19 к Положению № 107), как например:

кредит, заем погашается средствами, принадлежащими третьему лицу, при отсутствии рационального обоснования его связанности с клиентом;

увеличение количества случаев получения клиентом кредитов в больших размерах, если не установлено, что такое поведение является обоснованным / типичным для клиента;

клиент в течение короткого периода времени получает несколько кредитов на незначительную сумму каждый, но общая сумма которых превышает размер пороговых финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу, и обязательства по таким кредитам выполняются в полном объеме до наступления срока оплаты согласно заключенному договору.

«Рекомендуем учреждениям безотлагательно принять соответствующие меры с целью минимизации рисков, предотвращения проведения рисковых операций. Следовательно, учреждение как субъект первичного финансового мониторинга должно учитывать рекомендации, предоставленные Национальным банком, при выполнении учреждением функций субъекта первичного финансового мониторинга», — сообщил НБУ.

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