Сколько денег накопили украинцы на депозитах — Finance.ua

Сколько денег накопили украинцы на депозитах Сегодня 13:01 — Кредит&Депозит

Сколько денег накопили украинцы на депозитах

В Украине в конце 2023 существенно вырос общий депозитный портфель в банковской системе. По итогам декабря вырос на 4,9%.

Такие данные обнародовал Национальный банк Украины (НБУ).

Сколько денег отнесли украинцы в банки

По информации Нацбанка, в последний месяц года прирост депозитов в украинских финучреждениях составил 50 млрд гривен. Таким образом, совокупный депозитный портфель в банковской системе составил 1,08 трлн гривен.

В частности, размер гривневого портфеля вырос на 31 млрд гривен (4,5%), до 612,2 млрд гривен.

В то же время прирост валютных депозитов в декабре составил 110 млн долларов (1,2%). Совокупный валютный портфель составляет 9,7 млрд долларов или 367,3 млрд гривен в эквиваленте.

В конце года доходность банковских сбережений осталась неизменной. Размер средней ставки:

для гривны составил 13,9% годовых;

для валютных депозитов — 1,1% годовых.

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