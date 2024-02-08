Приоритеты бизнеса на 2024 год (инфографика) — Finance.ua

Приоритеты бизнеса на 2024 год (инфографика) Сегодня 20:07 — Казна и Политика

Приоритеты бизнеса на 2024 год (инфографика)

80% бизнеса заявили, что работают почти в таком же режиме, как и до войны, 12% работают частично, 4% не работают, но планируют восстановиться. При этом 28% компаний отметили рост дохода за последний год, 23% утверждают, что доход остался без изменений, 19% компаний отмечают уменьшение дохода на 25−50% и 10% фиксируют уменьшение дохода более чем на 50%.

Об этом говорится в исследовании GRC.

Среди опрошенных компаний — 41% представителей малого и среднего бизнеса (до 100 работников), 25% компаний имеют численность от 100 до 500 работников и 34% - это большой бизнес с численностью от 500 и более работников.

Приоритеты бизнеса сейчас

Приоритетом для большинства компаний в 2023 году стало сохранение команды в полном объеме (59%), сохранение клиентов и текущих рынков сбыта (55%), поиск новых рынков сбыта/клиентов (46%), сохранение оплаты труда работникам на максимальном уровне (42%), открытие новых направлений бизнеса (29%) и открытие новых офисов за границей (9%).

Это задача, чтобы быть конкурентоспособными не только в своей отрасли, но и иметь возможность конкурировать за людей, учитывая вызовы, связанные с евроинтеграцией.

Кроме того, 12% опрошенных компаний готовы релокцировать бизнес за границу. 7% компаний в этом году открывали новые офисы в других странах, а 2% компаний уже релоцировали бизнес за границу.

Среди тех, кто готов релоцироваться, 12% компаний рассматривают Польшу, Болгарию, Испанию, Германию, Эстонию, Чехию, Румынию и Молдову.

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