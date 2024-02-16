Кабмін затвердив План дій уряду на 2024 рік: основні пріоритети — Finance.ua

Кабмін затвердив План дій уряду на 2024 рік: основні пріоритети Сьогодні 16:00 — Казна та Політика

Кабмін затвердив План дій уряду на 2024 рік: основні пріоритети, Фото: kmu.gov.ua

Кабінет Міністрів під час засідання 16 лютого затвердив План дій Уряду на 2024 рік.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

«План дій Уряду — це про те, як зробити Україну сильнішою, як посилити нашу армію, забезпечити стійкість економіки, наблизити перемогу та продовжити відновлення», — зазначив Шмигаль.

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Як зауважив прем'єр-міністр, План дій уряду містить майже 450 завдань. Це законопроекти, програми, постанови.

«Це також наші євроінтеграційні плани, це доручення, які давав президент України, це зобов’язання перед міжнародними партнерами. Це зміна політик та модернізація нашої країни», — підкреслив глава уряду.

Основні пріоритети документу:

обороноздатність, а також безпека для наших громадян. Це програма «Український щит»;

європейська інтеграція України;

відбудова зруйнованого;

нова ветеранська політика;

освіта для успішної країни;

реформа соціальної сфери. Соціальний перехід;

стійка економіка;

побудова ефективної цифрової держави;

енергетична незалежність;

сучасна доступна медицина.

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Серед інших пріоритетів: верховенство права та санкційна політика, регіональний розвиток та децентралізація, наука та інновації, консолідація українського суспільства, захист довкілля.

Про головні напрямки

Перший пріоритет плану уряду на 2024 рік залишається без змін — обороноздатність, а також безпека. Це програма «Український щит».

«Усі внутрішні ресурси ми направляємо на посилення оборони. Більше зброї та техніки. Більше дронів. Більше ракет. Більше снарядів. Обладнані оборонні рубежі. Серед важливих завдань — це локалізація виробництва та ремонту зброї і техніки. Створення спеціального режиму для підприємств „оборонки“, пільги та державні гарантії», — зауважив прем'єр-міністр.

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Також ставка робитиметься на приватний сектор, на нові технології та розробки.

У сфері гуманітарного розмінування буде збільшено кількість підрозділів та кількість піротехніків ДСНС щонайменше на 200 людей. В Україні цьогоріч мають бути створені перші власні машини для розмінування. Кількість операторів має зрости щонайменше на 10%

У питанні співпраці з НАТО, за словами прем'єр-міністра, насамперед важливі системні зміни та імплементація стандартів Альянсу. В усіх сферах: від закупівель до управління.

Другий пріоритет — це європейська інтеграція України.

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«Вже в першій половині цього року сформуємо українську команду для перемовин про вступ. Готуємо Національну програму адаптації законодавства України до права ЄС. Працюємо над продовженням „економічного“ та „транспортного“ безвізів. Готуємо умови для того, аби підписати „промисловий“, а також „роумінговий“ безвізи з ЄС», — сказав очільник уряду.

Крім того, розроблюється проект спільних прикордонних пунктів пропуску з європейськими сусідами.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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