Уряд України накопичив $2 млн у біткоїнах — Finance.ua

Уряд України накопичив $2 млн у біткоїнах Сьогодні 19:15 — Криптовалюта

Уряд України накопичив $2 млн у біткоїнах

На офіційних біткоїн-адресах Кабінету міністрів України накопичилося 46 351 BTC , що є третім показником у світі після урядів США та Китаю.

Про це свідчать дані Bitcoin Treasuries.

Біткоїн-активи уряду України становлять близько $1,99 млн у поточних цінах. Світовим лідером за цим показником є уряд США, що контролює 215 000 BTC ($9,2 млн), за яким слідує уряд Китаю з резервами у 190 000 BTC ($8,1 млн).

Уряди світу з найбільшими резервами біткоїнів. Джерело: Bitcoin Treasuries.

До Топ-5 також увійшли уряди Сальвадору, де біткоїн є законним платіжним засобом (2381 BTC — $107 млн) та Грузії (66 BTC — $2,8 млн). Тож наразі серед лідерів є різні регіони світу: Північна та Центральна Америка, Азія та Європа.

Більшість з вищенаведених урядів поповнює власні резерви шляхом конфіскації монет, що належали приватним власникам чи компаніям. За звичайною процедурою, після рішення суду накладається арешт на біткоїни, після чого вони конфіскуються на користь держави.

Проте Україна та Сальвадор є винятком з цього правила. Україна отримала більшість монет у формі пожертв, особливо після початку повномасштабної війни у лютому 2022 року. Сальвадор виділяє бюджетні кошти на закупівлю біткоїнів та наразі купує 1 BTC щодня.

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