Уряд України накопичив $2 млн у біткоїнах — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Уряд України накопичив $2 млн у біткоїнах

Криптовалюта
37
Уряд України накопичив $2 млн у біткоїнах
Уряд України накопичив $2 млн у біткоїнах
На офіційних біткоїн-адресах Кабінету міністрів України накопичилося 46 351 BTC, що є третім показником у світі після урядів США та Китаю.
Про це свідчать дані Bitcoin Treasuries.
Біткоїн-активи уряду України становлять близько $1,99 млн у поточних цінах. Світовим лідером за цим показником є уряд США, що контролює 215 000 BTC ($9,2 млн), за яким слідує уряд Китаю з резервами у 190 000 BTC ($8,1 млн).
Уряди світу з найбільшими резервами біткоїнів. Джерело: Bitcoin Treasuries.
Уряди світу з найбільшими резервами біткоїнів. Джерело: Bitcoin Treasuries.
До Топ-5 також увійшли уряди Сальвадору, де біткоїн є законним платіжним засобом (2381 BTC — $107 млн) та Грузії (66 BTC — $2,8 млн). Тож наразі серед лідерів є різні регіони світу: Північна та Центральна Америка, Азія та Європа.
Читайте також
Більшість з вищенаведених урядів поповнює власні резерви шляхом конфіскації монет, що належали приватним власникам чи компаніям. За звичайною процедурою, після рішення суду накладається арешт на біткоїни, після чого вони конфіскуються на користь держави.
Проте Україна та Сальвадор є винятком з цього правила. Україна отримала більшість монет у формі пожертв, особливо після початку повномасштабної війни у лютому 2022 року. Сальвадор виділяє бюджетні кошти на закупівлю біткоїнів та наразі купує 1 BTC щодня.

Курс криптовалют до долара 💸

За матеріалами:
bitcoinmagazine.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.