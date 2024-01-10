Число торгових точок у світі, що приймають BTC, зросло втричі — Finance.ua

Число торгових точок у світі, що приймають BTC, зросло втричі Сьогодні 03:02 — Криптовалюта

Число торгових точок у світі, що приймають BTC, зросло втричі

У світі кількість торгових точок, що приймають платежі у біткоїнах, збільшилася майже втричі у 2023 році. Відповідні дані надав сервіс BTC Map.

Згідно з підрахунками, до кінця 2023 року кількість ресторанів, барів, магазинів та сервісів, що приймають до оплати цифровий актив, досягла 6126, порівняно з показником 2207 на початок року. Рекордна кількість біткоїн-продавців була зафіксована у вересні - 6590 торгових точок.

У географічному розрізі найбільша концентрація таких точок спостерігається в Центральній та Південній Америці. Найменше їх в Африці й Азії. У США та Європі фіксується зростання кількості торговців, які приймають у розрахунках BTC.

У Південно-Східній Азії найбільше торгових точок на Філіппінах, а в Китаї та Індії, згідно з картою, їх майже немає.

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Зростаюче визнання біткоїна як цінного активу та засоби обміну сприяє його інтеграції у торговельні операції. При цьому підвищення загального інтересу до цифрових активів серед споживачів стимулює ритейлерів впроваджувати біткоїн як спосіб оплати для залучення нових клієнтів та задоволення їхніх запитів.

Крім того, технологічний розвиток у галузі блокчейну та платіжних систем спрощує інтеграцію біткоїна в існуючі платіжні інфраструктури, роблячи транзакції більш швидкими, безпечними та зручними як для продавців, так і для покупців. До того ж зростаюча глобалізація та потреба у спрощенні транскордонних платежів також сприяють популяризації біткоїна як засобу платежу, оскільки він забезпечує ефективний, економічний та універсальний спосіб проведення міжнародних транзакцій.

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Серед країн Центральної Америки найактивніше просуває біткоїн Сальвадор. Приміром, завдяки співпраці платформи Blink з другим за величиною дистриб’ютором споживчих товарів Distribuidora Morazán понад 40 000 торгових точок отримали можливість приймати до оплати біткоїни.

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