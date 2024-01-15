Уряд підвищив зарплати бюджетникам — Finance.ua

Уряд підвищив зарплати бюджетникам
Кабінет Міністрів підвищив з 1 січня 2024 року зарплати бюджетникам через зростання мінімальної зарплати. Наступне підвищення відбудеться вже з 1 квітня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням постанову уряду від 12 січня 2024 р. № 23.
«Посадові оклади (тарифні ставки) з 1 січня 2024 року розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду — 3 195 гривень», — йдеться в документі.
До цього посадові оклади з 1 грудня 2021 року розраховувалися виходячи з посадового окладу працівника 1-го тарифного розряду у розмірі 2 893 гривні.
Таким чином, базовий оклад підвищений на 10,4%.
Згідно із законом про державний бюджет України, з 1 січня 2024 року розмір мінімальної заробітної плати зріс із 6700 до 7100 гривень. З 1 квітня мінімалка зросте до 8000 гривень.
Читайте також
Від мінімальної зарплати залежать посадові оклади (тарифні ставки) працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери. Після підвищення мінімалки пропорційно зростають і зарплати бюджетників. В уряді стежать за тим, щоб оклад працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки становив 44,5% від мінімальної зарплати.
Довідка Finance.ua:
- за даними Work.ua, у грудні середня заробітна плата зросла на 3% і склала 19 000 грн;
- інвестиційний банкір та фінансовий експерт Сергій Фурса вважає, що базовий сценарій передбачає продовження динаміки зростання доходів в Україні.
- за даними НБУ, пожвавлення економіки та сповільнення інфляції сприяли відновленню зростання реальних зарплат з ІІ кварталу 2023 року. Реальні зарплати відновили зростання не лише завдяки бюджетним виплатам, а й ресурсам підприємств.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.
Хочу отримати гроші до зарплати 👛
Поділитися новиною