Галущенко обсудил с заместителем гендиректора NEA сотрудничество в атомной энергетике — Finance.ua

Галущенко обсудил с заместителем гендиректора NEA сотрудничество в атомной энергетике Сегодня 11:15 — Энергетика

Галущенко обсудил с заместителем гендиректора NEA сотрудничество в атомной энергетике

Герман Галущенко обсудил с заместителем гендиректора NEA Нобухиро Муруя сотрудничество по атомной энергетике и ядерной безопасности.

Об этом сообщило Минэнерго.

Отдельное внимание на встрече было уделено ситуации на Запорожской АЭС, ухудшающейся с каждым днем ​​пребывания ядерного объекта под российской оккупацией.

Министр проинформировал заместителя гендиректора NEA о рисках, связанных с недопуском украинского квалифицированного персонала к работе на станции, а также завершением сроков эксплуатации ядерного топлива, загруженного в реакторы ЗАЭС.

Кроме этого, Герман Галущенко ознакомил Нобухиро Муруя с планами Украины по строительству новых энергоблоков на Хмельницкой АЭС, в частности по современной технологии AP1000.

Министр подчеркнул, что соответствующая технология позволяет обеспечить работу энергоблоков даже в случае длительного отсутствия электропитания, что очень важно для Украины в условиях военного времени.

Заместитель гендиректора NEA подчеркнул, что организация заинтересована развивать сотрудничество с Украиной, в частности в части укрепления институциональной способности национального регулятора ядерной энергетики. Стороны договорились провести соответствующие встречи с участием заинтересованных сторон.

Справка Finance.ua:

расслабляться еще рано: глава «Укрэнерго» об отключении света до конца зимы. По его словам, подачу электричества потребителям восстанавливали достаточно быстро. «И вообще по стране масштабных проблем действительно пока удавалось избежать», — рассказал Кудрицкий.

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