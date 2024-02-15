Галущенко обсудил с заместителем гендиректора NEA сотрудничество в атомной энергетике — Finance.ua

Галущенко обсудил с заместителем гендиректора NEA сотрудничество в атомной энергетике
Герман Галущенко обсудил с заместителем гендиректора NEA Нобухиро Муруя сотрудничество по атомной энергетике и ядерной безопасности.
Об этом сообщило Минэнерго.
Отдельное внимание на встрече было уделено ситуации на Запорожской АЭС, ухудшающейся с каждым днем пребывания ядерного объекта под российской оккупацией.
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Министр проинформировал заместителя гендиректора NEA о рисках, связанных с недопуском украинского квалифицированного персонала к работе на станции, а также завершением сроков эксплуатации ядерного топлива, загруженного в реакторы ЗАЭС.
Кроме этого, Герман Галущенко ознакомил Нобухиро Муруя с планами Украины по строительству новых энергоблоков на Хмельницкой АЭС, в частности по современной технологии AP1000.
Министр подчеркнул, что соответствующая технология позволяет обеспечить работу энергоблоков даже в случае длительного отсутствия электропитания, что очень важно для Украины в условиях военного времени.
Заместитель гендиректора NEA подчеркнул, что организация заинтересована развивать сотрудничество с Украиной, в частности в части укрепления институциональной способности национального регулятора ядерной энергетики. Стороны договорились провести соответствующие встречи с участием заинтересованных сторон.
Справка Finance.ua:
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